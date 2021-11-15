香港男子交收虚拟货币遭绑架 警方拘捕七人

香港警方昨天介绍一宗绑架案，一名39岁男子与人相约交收虚拟货币期间，被人绑架并以武器袭击，疑犯曾要求男子家属交出3000万港元（约521万新元）赎金，幸未有金钱损失，七名涉案男女被捕。

据香港中通社报道，香港警务处西九龙总区刑事部署理高级警司锺雅伦通报案情指出，事主于11月6日与人相约交收虚拟货币，双方见面后，绑匪找藉口带事主到一个工厦单位交易。

事主不虞有诈，抵达工厦后发现已有数名男子在场，他们不由分说向事主施以拳打脚踢，更用铁锤等武器袭击，导致事主严重受伤，手脚均有多处骨折。在绑匪的威胁下，事主被迫说出银行户口和虚拟货币户口的密码，此后绑匪强迫事主致电朋友和家人索要赎金。

至7日凌晨，绑匪蒙住事主双眼，挟持他登上一辆预先准备好的私家车，将其带到一个不知名的货柜场内继续禁锢，之后又曾转移禁锢地点。直至9日，事主家属才向警方报案，并指绑匪曾要求事主家属交出3000万港元赎金。

警方接手调查案件，至12日晚，事主趁绑匪不注意时逃走，在附近的警员随即采取行动，当场拘捕两名绑匪，并成功救出受伤的事主，他清醒被送往医院治理。

经调查后，警方再拘捕五人。据报道，所有被捕人士均有黑社会背景，其中两名被捕男子，已被落案控告一项绑架罪。目前，案件仍在调查中，犯罪集团主脑仍然在逃。