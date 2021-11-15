台媒：习拜会后台美资深官员将举行对话

台湾媒体披露，台湾与美国将在“习拜会”之后举行两场资深官员对话，就区域安全、两岸关系、军售等双方关切事项沟通讨论。

据台湾联合新闻网今天（15日）引述消息人士报道，“美台政治军事对话”（Pol-Mil Talks），以及台美国防部最重要的对话平台“国防检讨会谈”（DRT）将在美东时间16和17日于华府举行，习拜会则将在美东时间15日晚间（新加坡时间16日上午）举行。

上述对话是台美年度对话机制，但今年会谈史无前例地采取“并会”（两场活动在一起举行）方式进行。“并会”是美国提出的要求，主要考量是疫情，而“并会”在未来是否会常态化，则取决于美国的态度。

消息人士也说，台美高层对话的时间早就安排好，拜习会是“近日”才敲定15日举行，纯粹是时间上的巧合，两者没有直接关联。

与会的台湾资深官员预计包括总统府副秘书长徐斯俭、外交部政务次长曾厚仁、国防部军政副部长柏鸿辉，美国方面则包括国务院政军局助理国务卿露易丝（Jessica Lewis）、国防部印太事务助理部长瑞特纳（Ely Ratner），白宫国安会官员是否列席仍有待确认。熟悉国防事务的台湾国安会副秘书长陈文政将不会出席。

消息人士说，由于中国大陆军方频频以不同方式“侵扰”台海，会谈重点应该会以军事议题为主。

另一方面，美国国务院官网前天（13日）发布关于美中外长在前一天通话的新闻稿。美国国务卿布林肯在通话中就总统拜登即将与中国国家主席习近平视频会晤的准备工作，与中国外长王毅进行讨论。布林肯认为，拜习会将为两国领导人提供讨论如何负责任地管理美中竞争的机会，又能在利益一致的领域共同努力的机会。

新闻稿也说，布林肯强调了美国长期以来对台海和平与稳定的关注，并对中国大陆持续对台湾施加军事、外交和经济压力表达关切。“他敦促北京进行有意义的对话，以符合台湾人民愿望和最大利益的方式，和平解决两岸问题。”布林肯也强调采取措施，确保全球能源供应和价格波动不会危及到全球经济复苏的重要性。