环时称洪都拉斯总统访台“收保护费” 台外交部回呛

洪都拉斯总统埃尔南德斯本月12日至14日率团访台，中国大陆官媒《环球时报》以“金元外交没有出路”为题作报道，台湾外交部回呛批环时此举严重违反国际新闻守则，呼吁各界谴责这种属于中国大陆政府的“无良印品”。

《环球时报》前天（13日）以《“金元外交”没有出路！洪都拉斯总统“访台”，岛内网友讽：台当局准备给多少钱？》为题，报道埃尔南德斯夫妇一行的访台行程。报道引述台湾网友猜测称，“莫非双方谈好什么条件了吗？台外交部准备给多少钱？”“为什么台湾人都要14+7（隔离），来要钱、收保护费的，都不用呢？”

综合台湾《自由时报》及中时电子报报道，台湾外交部昨晚发新闻稿称，洪都拉斯是台湾在中美洲地区的重要友邦，建交80年以来合作计划成果丰硕。

台外交部指出，此次埃尔南德斯亲自率团访台就是要代表洪国政府与人民向台湾政府诚挚感谢，特别是在“中国（大陆）对台湾人民进行文攻武吓，造成区域情势紧张”之际，以具体行动展现坚定友谊。

台外交部指责，中国大陆政府所属官方媒体在报道中污蔑台湾“金元外交”、“外交部准备给多少钱”等，是在国际社会公然造假、说谎，这种严重违反国际新闻守则的做法，也只有中国大陆政府的官方媒体敢这样”习惯性地恶搞硬干“，呼吁各界一起谴责、唾弃这种“属于中国（大陆）政府的'无良印品'！”

埃尔南德斯前天和台湾总统蔡英文会面时致辞说，他此次访台想要传达清楚坚定的信息，就是朋友间患难见真情，在目前区域情势紧张的情况下，他希望到台湾和台湾站在一起，也希望双方关系能更加深化。

蔡英文则称，埃尔南德斯的访问“意义重大”，并希望双方在国际舞台上继续相互扶持，也共同促进双方进步发展。

此次是埃尔南德斯第四次访台，他昨晚已结束访台行程，深夜率团搭机离台，台湾总统府秘书长李大维到桃园机场送机。