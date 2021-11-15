广州一商场保安捅伤奔驰车主致死

中国广州市天河区一家购物中心停车场前天（13日）发生保安捅伤一名奔驰司机致死案，犯罪嫌疑人已被警方控制。

综合楚天都市报、上观新闻报道，有网友13日晚发视频称，一名驾驶奔驰车的男子在广州天河一家购物中心停车场被保安用刀捅伤。

网传视频显示，天河区天环广场停车场入口处停放着一辆奔驰车，一名女子抱着一名躺在地上的男子与一名身穿保安制服的男子对峙，旁边有其他保安拉开两人距离。保安指着女子说：“有辆车了不起吗？”女子说：“你干嘛拿刀啊！”保安又说：“你要撞我我肯定要拍啊！”女子喊道：“我哪里撞你！”

有网友称，事件起因为车辆进入停车场速度快，保安不满，猛拍车窗玻璃，男子下车理论被刺伤，女子随后下车抱住男子与保安对峙。

广州天河警方昨天凌晨通报称，11月13日19时许，天河路一停车场出入口发生因停车场管理纠纷而引发的故意伤害案件，39岁的男伤者刘某经抢救无效死亡，39岁犯罪嫌疑人华某已被天河警方控制。

广州天环广场昨天中午也发布公告称，该故意伤害事件因停车纠纷而引发，商场对此感到震惊和痛心，对遇害者家属表示最诚挚的问候，并将尽快与之协商提供帮助及后续事宜的处理。天环广场表示，商场严厉谴责暴力行为，将配合警方规范安保工作。

商场的公关代表昨天称，伤人致死的保安华某为外聘人员，此前负责测温及防疫工作，悲剧的发生“怀疑是因为测温问题产生摩擦”。

据报道，事发的天环广场位于广州市天河路商圈，汇聚众多高档品牌、餐厅和影院，日常人流量较大。

该商场物业管理方为广州市启胜物业管理有限公司，其香港总公司是香港新鸿基地产的全资附属公司，主要负责管理新鸿基各类型物业，而广州天环广场正是新鸿基地产打造的商业地产项目。