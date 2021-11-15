俞敏洪回应“不应照搬李佳琦”：将不负期望努力前行 

中国知名教育机构新东方今天（15日）在港交所公告，将在今年底之前停止向幼儿园至九年级学生（K-9）提供学科相关培训服务。

新东方公告称，预期终止服务将对公司截至2022年5月31日止财政年度及后续期间的总营收产生重大不利影响。

在截至2020年及2021年5月31日止的财年，提供K-9学科类培训服务产生的总营收分别占公司各财政年度总营收约50%至60%。

公告还称，新东方会将重心及资源转向与K-9学科类培训服务无关的教育产品及服务，如备考课程、成人语言培训课程及教材。

中国学科教育类公司在“双减”政策下纷纷谋求转型，新东方创始人俞敏洪本月7日透露，新东方最大的业务要停止，接近1500个教学点要退租，并称新东方未来计划成立大型农业平台，开启直播带货，支持乡村振兴事业。

对于俞敏洪的多元化“转型”，中国官媒《经济日报》前天发表题为《新东方不应照搬李佳琦》的文章评论说，“作为校外教育培训行业的龙头企业之一，新东方转型具有风向标意义。如果只是从一个挣快钱的行业跳到另一个挣快钱的行业，恐怕不是最佳示范。”

文章还指出，客观条件决定了农货直播从市场到监管挑战极大，新东方要从校外培训跨界到直播电商并不轻松，想通过农货直播重回市值巅峰可能有难度。但作为带有教育基因的企业，新东方也许可以成为职业新农人的摇篮。同时，建议新东方关注周末、假期研学市场。

据21世纪经济报道，俞敏洪昨晚在抖音直播间对此回应说，注意到了该文章和网友评论。他说，新东方如果直播带货，会向李佳琦或者薇娅取经。对于新东方跨界到原本并不熟悉的农货直播领域，感谢上述报道的记者给了善意的提示。

但他对文章说“从一个挣快钱的行业跳到另一个挣快钱的行业”表示不太同意，俞敏洪认为，商业模式不存在快钱和不快钱，教育领域做起来挺艰难，直播也不容易，没有一项行业是好做的。他最后强调，将不负期望，努力前行。