北交所开市首日81只股票多数上涨 十只新股暴涨触发临停

中国新设立的股票交易所--北京证券交易所今天开市，81只股票多数实现上涨，其中10只新股更是迎来暴涨并悉数触发临时停牌，N同心开盘涨幅逾2.8倍，盘初大涨近400%；10只新股开盘不久后悉数触发临时停牌。

据路透社报道，N志晟开盘大涨194%，N中寰则以74.7%的涨幅居于10只新股涨幅末位。71只存量精选层平移至北交所上市股票又近50只高开，其中通易航天、德瑞锂电分别高开逾19%和逾10%领涨。

N同心、N志晟、N晶赛、N汉鑫、N恒合、N中设等迎来二次临停，其中N同心盘中最大涨幅超过537%，N志晟涨幅则达380%。

《上海证券报》引述中国证券会主席易会满讲话称，北交所开市是资本市场改革发展的又一标志性事件；将坚持“建制度、不干预、零容忍”，持续深化新三板改革，努力办好北京证券交易所。

北交所规定显示，新股上市首日不设涨跌幅限制，只有临时停牌机制，即当盘中成交价格较开盘价首次上涨或下跌达到或超过30%及60%时，盘中临时停牌10分钟，复牌时进行集合竞价。上市首日之后实行30%的价格涨跌幅限制，给予市场充分的价格博弈空间。单笔申报数量达到10万股或成交金额达到100万元的，可以进行大宗交易。