中国旅游博主亵渎烈士墓获刑七个月

中国旅游博主李奇贤涉嫌侵害英雄烈士名誉、荣誉，被新疆皮山县人民检察院提起公诉。法院日前作出一审判决，认定李奇贤罪成，判处有期徒刑七个月，并责令其自判决生效之日起10日内通过国内媒体公开赔礼道歉，消除影响。

据《人民日报》今天（15日）报道，李奇贤今年7月15日在新疆和田地区皮山县赛图拉镇康西瓦烈士陵园内，先是踩踏刻有烈士陵园名称的石碑底座，斜倚碑身摆拍后，又到陈祥榕烈士墓前，满脸嬉笑脚踩墓碑底座，用手比作“手枪”状对着烈士墓碑再次摆拍。

同日12时许，李奇贤将上述照片在有5000余名微信好友的朋友圈公开发布，经多名微信好友指出照片内容对英雄烈士不尊重后，遂删除该内容。

为获取流量关注，14时许，李奇贤再次将照片发布至今日头条个人账号“小贤Jayson”，上述照片在网络上迅速传播扩散，引发社会公众强烈愤慨，造成恶劣影响。

新疆检察机关发现后，第一时间采取措施，督促公安机关于7月22日对李奇贤立案侦查，皮山县人民检察院依法提前介入侦查。

同时，自治区人民检察院联合乌鲁木齐军事检察院公益诉讼立案并开展调查。9月30日，检察机关依法对李奇贤提起公诉，并提起刑事附带民事公益诉讼。

庭审中，李奇贤推翻原有罪供述拒不认罪，检察机关依法提出有期徒刑七个月的量刑建议。人民法院开庭审理后，采纳检察机关的公诉意见和量刑建议，作出上述判决。