中国统计局：“滞胀”表象为阶段性 CPI不具备大涨基础

中国国家统计局强调，从工业和服务业供给的整体情况来看，中国市场供应还比较充足，居民消费价格指数（CPI）也不具备大幅上涨的基础。

据中国网发出的文字实录，中国国家统计局新闻发言人付凌晖今天（15日）在新闻发布会上说，由于受到三季度冠病疫情和汛情等因素的冲击，中国经济增速有所放缓，同时国际大宗商品价格的上涨带来的输入性影响和国内部分能源、原材料产品的供给偏紧，也造成了工业生产者出厂价格涨幅扩大，“看起来好像出现了一些滞胀的表象”，但强调是这种情况是受到短期冲击因素造成的，是一种阶段性的状况。

付凌晖说，从经济增长来看，随着制约经济的短期因素的逐步减弱，经济恢复态势是在逐步显现。“从10月份主要指标情况来看，生产和需求主要指标的两年平均增速，多数是有所回升的。同时，市场保供稳价的力度在加大，部分能源产品供给偏紧的状况也在逐步得到改善，这些都有利于经济的稳定增长。”

他也说，从物价情况来看，尽管国际能源价格上涨带来的输入性影响还在持续，但是中国国内各方面加大增产增供的力度，增加对企业财政和金融的支持力度，这些都有利于降低生产价格上涨的压力。

付凌晖指出，中国下阶段的粮食生产有望再获丰收，生猪产能目前总体上恢复，猪肉价格同比还在下降，将拉低CPI的涨幅。中国经济有望继续稳定恢复，居民消费价格仍将保持温和上涨的态势。

国家统计局上周发布的通胀数据显示，10月份工业生产者出厂价格指数（PPI）创26年来最大涨幅，同比上涨13.5%；受蔬菜价格飙升，CPI回升1.5%，为去年9月以来最高位。

中原银行首席经济学家王军早前接受《联合早报》访问时认为，受猪肉价格触底回升及上游原材料价格传导，后续CPI涨幅会缓慢抬升；但由于需求依然疲弱，整体经济不振，物价很难全面上涨。

10月份，中国北方暴风雪造成蔬菜减产而价格飙升，一度出现“菜比肉贵”。不仅蔬菜、瓜子，调料等食品也纷纷上调价格。