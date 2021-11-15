中国教育部印发鉴别学科类培训《指南》

中国教育部印发了《义务教育阶段校外培训项目分类鉴别指南》（以下简称《指南》），明确如何鉴别学科类校外培训项目。

据中新社今天（15日）报道，《指南》强调分类鉴别工作要坚持从严规范，体现权威性和严肃性等，并坚持“一盘棋”，避免在实践中出现“低洼区”“空白区”“矛盾区”。

《指南》明确了鉴别依据，即要从培训目的、培训内容、培训方式、评价方式等维度，对培训项目进行综合考量，如符合以下特征，即判定为学科类培训。

一是培训目的以学科知识与技能培训为导向，主要为提升学科学习成绩服务。

二是培训内容主要涉及道德与法治、语文、历史、地理、数学、外语（英语、日语、俄语）、物理、化学、生物等学科学习内容。

三是培训方式重在进行学科知识讲解、听说读写算等学科能力训练，以预习、授课和巩固练习等为主要过程，以教师（包括虚拟者、人工智能等）讲授示范、互动等为主要形式。

四是结果评价侧重甄别与选拔，以学生学习成绩、考试结果等作为主要评价依据。

《指南》强调完善相关制度建设。当出现较大争议或难以鉴别时，下级教育行政部门应提请上级教育行政部门进行研究裁决。根据工作需要，教育行政部门可协助非学科类培训主管部门，提供有关项目分类鉴别意见，并对“学科类”鉴别有最终决定权。

中国“双减”政策落地后，学科类教育培训行业受到重创。新东方在线、好未来等都先后宣布今年底之前停止义务教育阶段的学科类培训。