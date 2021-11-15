中国21城发房价限跌令 工抵房“井喷”

中国楼市今年下半年以来面临较大下行压力，中国媒体统计报道指，目前全国已有21城发布“限跌令”，另外，各地工抵房（工程抵押房）也出现井喷之势。

据第一财经报道，中国多地本月以来继续出台房价“限跌令”。湖南永州市零陵区住房和城乡建设局11月1日发布《关于严禁低价倾销的通知》称，各房地产开发企业不得以任何理由私自低价等倾销扰乱该区房地产正常秩序，否则将依法依规进行惩处。

此前的10月12日，永州第一个“限跌令”出台。永州市下辖的东安县住房和城乡建设局针对部分房地产企业采取大幅度降价销售并明显低于市场正常价格销售新建商品房的现象，出台了《关于加强新建商品住房销售管理的通知》。

山东聊城住建局本月发布的一则通报显示，某品牌楼盘的降价促销引发老业主投诉，最终被叫停整顿。通报还强调，其他企业要引以为戒，严格自律。

江苏省镇江市下辖的扬中市建筑房地产业商会11月1日发布倡议书，内容包括新开盘的房源不低于备案价85%销售，在售楼盘同一楼层、同一户型的成交价不低于上季度成交均价的95%等。

根不完全统计，截至目前，全国已经有21城发布了“限跌令”。其中有的城市是直接发布行政命令，有的则是通过约谈房企，限制恶意降价，否则就不给予网签的方式。

这些城市包括沈阳、岳阳、昆明、唐山、江阴、鄂州、张家口、株洲、永州等。除沈阳、昆明等个别城市外，绝大多数都是三四五线城市。

58安居客房产研究院分院院长张波分析说，相较一二线城市，三四线城市尤其是部分区域降温的速度比较快，而且房企在这些地方加快出货的意愿强烈，通过大幅调整销售价格的方式来出货的现象比较多，所以这些城市“限跌令”多一些。而大多数一二线城市主要在信贷等方面做些调整后，市场就会逐步回归正常，不一定需要“限跌令”。

另一方面，在楼市下行压力较大的情况下，市场上“工抵房”打折甩卖的消息频出。不仅是在三四线城市，包括广州、厦门、成都、南京等一二线城市也出现很多“工抵房”。

据粗略统计，近期广州推出工抵房的楼盘数量达到十余个，项目既有位于增城、南沙、从化的郊区地段，也有像荔湾这样的主城区。价格方面，轻则优惠数十万元（人民币，下同），多则上百万元。

中原地产首席市场分析师张大伟分析说，对部分开发商来说，“工抵房”相当于变相的商票。“工抵房”大多是滞销的楼层、房源，对开发商来说，既可以把不好的户型甩卖清仓，清掉无效库存，又在一定程度上缓解了资金压力。但对建筑商来说，也只能拿这种房子，否则拿不到钱。但这样也在很大程度上挤压了房地产链条上相关企业的利润。

张波指出，“工抵房”井喷主要有两个原因，一是开发商现金流压力比较大，所以工程款支付进度比较慢，有些工程款不能如期支付，这样建设方就需要开发商提供一些房子作为相应抵押。这个现象在这两年比较常见，所以会有大量“工抵房”出来。但建设方也不需要这么多房子，他们也需要变现获取现金。

另一个原因是，部分房企推出的产品本身并不一定是“工抵房”，而是普通的在售商品房，为回笼资金需调整价格，但又怕老业主形成很大的反弹情绪，就也以“工抵房”的名义销售，是变相的降价促销行为。

据报道，近期有部分地方的房地产企业利用“工抵房”降价促销被查处。江苏省徐州市贾汪区市场监督管理局在10月3日下发一份责令改正通知书，要求贾汪一楼盘停止以“工抵房”的名义宣传降价销售商品房的违法行为。