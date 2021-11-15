美国科技战抗中重要法案卡在众议院

一项提高美国抗衡中国竞争力、且为半导体生产提供迫切需要资金的全面性法案，今年6月在美国参议院获得两党支持顺利通过，但之后在众议院进度停滞，要在年底前完成立法将面临苦战。

据路透社报道，虽然美国总统拜登所属的民主党控制了参众两院，而且白宫将美中竞争列为优先政策，但众议院多位议员表示，他们希望提出众院自己版本的法案，不考虑参议院的美国创新与竞争法案（USICA）。

参议院通过USICA至今已经五个月，众议院既未表决自家版本的法案也未讨论USICA。在立法议程十分繁重的情况下，年底前完成表决过关的时间所剩无几。

据报道，参议院当初是以68对32的表决票数通过。这是国会少数针对工业政策通过的法案，内容授权以1900亿美元强化美国技术及研究，并另外通过540亿美元经费，提高美国在半导体及电信设备的生产与研究。

众议院民主党高层的一名幕僚不愿透露众院审理此一法案的时间表，只称还有一些需要化解参众两院歧异的地方。

USICA的部份条款最后可能放入其他法案，预料在几周内通过。一些议员已经提议将USICA的部份内容作为国防授权法案（NDAA）的修正案。NDAA是一项每年必须通过的国防政策法案。

美国参议院民主党领袖舒默周日说，参议院本周料将审理NDAA，可能会将参院通过的USICA内容加入NDAA。

他并称，这将使得与众院的USICA谈判能够在年底前与NDAA一起完成。

一些国会幕僚担心USICA法案可能要拖到2022年。