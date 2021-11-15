袁隆平骨灰在长沙安葬

有“杂交水稻之父”之称的中国工程院院士袁隆平追思会暨灵骨安放仪式，今早在湖南长沙唐人万寿园陵墓举行。

综合微信公号“红网”、中新网报道，袁隆平家人和生前的同事、学生等前来送别。中国工程院院士刘旭、罗锡文、邹学校、刘仲华、刘少军出席仪式。

袁隆平于今年5月22日因多器官功能衰竭在长沙逝世，享年91岁。据报道，袁隆平去世前，家人围在床边唱着他喜欢的《红梅花儿开》等歌曲。他的儿媳甘女士说：“老爷子没有留下遗言，但他还能讲话时，念念不忘的还是杂交水稻……”

袁隆平每年都会到海南三亚南繁基地工作三四个月，身体状况好的时候，几乎天天都会下田，查看每亩穗数、谷粒大小、是否有空壳。去年12月，尽管家人担忧他的身体状况，他还是按往年一样前往海南。因为腿脚不便，他不能经常下田，但有一次，因为担心一个科研活动组织得不好，他没通知秘书，叫了司机就赶了过去，急得秘书和家人直跺脚。

今年3月，91岁高龄的袁隆平在基地不慎摔了一跤，被紧急送至当地医院，4月初转回长沙治疗，但一病不起。

袁隆平是中国研发杂交水稻的开创者，也是世界上首位成功利用水稻杂种优势的科学家。他1930年生于北京，1953年毕业于西南农学院（现西南大学），曾梦想当飞行员、游泳健将，但于1960年代目睹了大饥荒后，决定投身农业。

袁隆平1964年开始研究杂交水稻，成功选育了世界上第一个实用高产杂交水稻品种“南优二号”。他1966年发表的论文《水稻的雄性不孕性》，拉开了中国杂交水稻研究序幕。其研究成果1976年起在中国大面积推广应用，大幅提高水稻的单产和总产。经过其团队20多年来的攻关，杂交水稻目前已在美国、印度、巴西等国大面积种植，年种植面积达800万公顷，平均每公顷产量比当地优良品种高出两吨左右。

他在国内外获奖无数，2019年被授予中国的国家最高荣誉勋章“共和国勋章”。