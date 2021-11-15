高雄市长驳世界同志游行声明 吁改称“中华民国台湾”

世界同志游行2025年将移师高雄，主办单位于声明中将台湾称为“台湾地区”，高雄市长陈其迈今天说，已指示高雄市政府行政暨国际处向相关单位澄清，“我们是中华民国台湾高雄市”。

世界同志游行主办单位国际同志游行组织联盟上周五（12日）发布英文声明，宣布高雄同志游行联盟取得2025年世界同志游行主办权。不过，声明以“台湾地区”称呼台湾。

台湾外交部副发言人崔静麟昨天向中央社说，根据外交部的了解，此事是中国大陆施压造成，高雄同志游行联盟正透过内部管道积极联系国际同志游行组织联盟更正。

据《联合报》、《自由时报》等报道，陈其迈今早受访时说，他已指示高雄市政府行政暨国际处向相关单位澄清及厘清，“我们是中华民国台湾高雄市，这个是名字也是主办地点”。

陈其迈也提到，2025年将在高雄办东亚首次“世界同志游行”，这是高雄及台湾人骄傲，象征婚姻平权里程碑。

他并说，自由、民主和人权为台湾的核心价值，包容和尊重一直是台湾社会特色，与国际同志游行组织联盟信念不谋而合；对国际同志游行组织联盟称台湾为“地区”深感遗憾，第一时间已致函澄清并要求更正。

高雄同志游行联盟今天说，不清楚国际同志游行组织联盟对台湾称呼的考量为何，但目前正与台湾外交部持续向对方交涉中。

国际同志游行组织联盟现由来自超过70国共计逾400个组织所组成。

