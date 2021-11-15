吉林监狱朝鲜籍囚犯悬赏涨至50万 已越狱27天

一名朝鲜籍罪犯从中国吉林省监狱越狱脱逃至今已27天，当地警方再次提高悬赏金额，至50万元（人民币，下同，约10.59万新元）。

据澎湃新闻报道，吉林省吉林市公安局工作人员今天（15日）称，凡提供线索直接抓捕罪犯的，奖励人民币50万元。

网传的一则落款为“吉林市公安局”的悬赏通告显示，10月18日，吉林监狱罪犯朱贤健脱逃，通告呼吁群众注意发现线索并积极举报，凡提供线索直接抓捕罪犯的，奖励50万元人民币。凡是知情不报、窝藏、包庇犯罪嫌疑人的将依法追究法律责任。

罪犯朱贤健上个月18日从吉林监狱脱逃，吉林监狱当天发布悬赏通告，提供线索直接抓捕犯罪嫌疑人的将奖励15万元。

长春市公安局二道区分局本月9日再次发布《悬赏通告》，将悬赏金额提高到20万元。

通告还称，朱贤健脱逃后，可能换装为上身穿类似迷彩雨衣，胸前及后背有反光条，头戴黑色帽子，带口罩，手持镰刀，背黑色背包，通告还提醒，该罪犯有可能随身携带黑色棉服，为躲避抓捕，可能采取更换衣着化妆等方式改变其体貌特征。

据财新网及上游新闻此前报道称，朱贤健为朝鲜籍，2014年3月因犯偷越国境罪、盗窃罪、抢劫罪被判处有期徒刑11年三个月，并处罚金16000元，驱逐出境。之后两次获得减刑，刑期至2023年8月21日止。

对于朱贤健为何选择此时冒险越狱，外界有猜测指他不想在刑满释放后被驱逐出境，所以以越狱的方式增加自己的刑期。