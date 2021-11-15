消息：习拜会明早8时45分举行

美国网络平台公布，美国总统拜登与中国国家主席习近平将在美东时间11月15日晚上7时45分（新加坡时间16日早上8时45分）举行视频会晤。

追踪拜登每日行程的网络平台Factbase和推特账号POTUS Schedule Bot，在各自平台公布习拜会具体时间。

中国官媒《环球时报》在习拜会举行前夕在题目为《中美“管理竞争”，共同抑制“台独”是关键》的社评中说，预计两国元首视频峰会，会给台湾问题一个重要位置，它将是视频峰会的最大难点之一。

社评强调，台湾问题是中国的深度红线，要减少中美发生战略对撞的风险，美方必须从台湾问题上向后撤，展现收敛。

另一个中国官媒《中国日报》英文版则在社论中说，希望习拜会可以让拜登了解到，北京决心在可预见的未来，不惜一切实现统一。

在中美关系持续未取得突破的背景下，白宫发言人普萨基早前表明，会晤的目标不是寻求重大的实质成果，而是为“有效的竞争”设下条件。

中国国务委员兼外长王毅前天同美国国务卿布林肯就中美元首会晤事宜通电话时，特别点名美国“近日在台湾问题上采取的错误言行”。

根据中国外交部发布的新闻稿，王毅进一步表明了中国的“严正立场”，并敦促美国明确、坚定地反对任何台独行径，把一个中国政策落实到行动上。

他说，中美双方要相向而行，确保这次会晤顺利、成功，推动中美关系回到健康稳定发展的轨道。

新闻稿也透露，王毅和布林肯就能源安全、气候变化、伊朗核等问题交换了意见；预示中美将就这三个重点议题探讨合作。

美国国务院则在新闻稿中说，布林肯在通话中就总统拜登即将与中国国家主席习近平视频会晤的准备工作，与中国外长王毅进行讨论。布林肯认为，拜习会将为两国领导人提供讨论如何负责任地管理美中竞争的机会，又能在利益一致的领域共同努力的机会。

新闻稿也说，布林肯强调了美国长期以来对台海和平与稳定的关注，并对中国大陆持续对台湾施加军事、外交和经济压力表达关切。“他敦促北京进行有意义的对话，以符合台湾人民愿望和最大利益的方式，和平解决两岸问题。”布林肯也强调采取措施，确保全球能源供应和价格波动不会危及到全球经济复苏的重要性。