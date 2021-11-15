甘霖任中国国家反垄断局局长

甘霖出任为中国国家反垄断局局长。

中国人社部网站今天下午透露上述消息。现年58岁的甘霖，湖南湘阴人，华中农业大学园艺系博士研究生学历，农学博士。

甘霖此前长期在湖南工作，并历任湖南农学院园艺系讲师、湖南农业大学园艺系教授、博导、系主任等。2001年，她出任为湖南省农业厅副厅长，并在两年后升任湖南省副省长。

2011年3月，甘霖转岗出任中国国家工商行政管理总局副局长。2017年12月，她兼任致公党中央副主席。

2018年3月，甘霖担任中国国家市场监督管理总局副局长，至此番履新。公开资料显示，她也是第十届、十一届中国全国人大代表，第十二届、十三届全国政协常委。

今年10月，路透社引述两名消息人士报道，在中国政府规划的新架构下，中国国家市场监督管理总局下属的反垄断局，将成为国家反垄断局，并升级为副部级机构，但仍隶属国家市监总局，升级后将由甘霖领导。届时，反垄断调查人员在审查并购案时将获得更多资源。

中国国家主席习近平今年3月发表讲话强调，推动平台经济规范健康持续发展，要加强规范和监管，维护公众利益和社会稳定。

报道引述一名消息人士表示，中国政府在寻求提升反垄断能力时，借鉴了欧洲反垄断机构的经验。今年8月，国家市监总局反垄断局在其网站上披露，邀请了欧盟、美国等国家和地区反垄断执法机构官员、跨国企业和律所从事反垄断工作的实务界人士进行远程视频授课。