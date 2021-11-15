中国外交部：中美元首将就事关两国关系未来战略性问题交换意见

中国外交部今天（15日）公布，中国国家主席习近平将同美国总统拜登，就事关中美关系未来的战略性问题，以及双方共同关心、关切的重要问题，坦诚深入充分交换意见。

据中国央视新闻报道，外交部发言人赵立坚在例行记者会上说，当前中美关系正处于关键十字路口，此次视频会晤是中美关系的一件大事，也是国际关系的一件大事。

赵立坚也说，希望美国同中国相向而行，加强对话合作，有效管控分歧，妥处敏感问题，探讨新时期中美作为世界大国相互尊重、和平共处的相处之道，“推动中美关系重回健康稳定发展的正确轨道”。

美国网络平台公布，拜登与习近平将在美东时间今晚（11月15日）7时45分（新加坡时间16日早上8时45分）举行视频会晤。

中国官媒《环球时报》在习拜会举行前夕在题目为《中美“管理竞争”，共同抑制“台独”是关键》的社评中说，预计两国元首视频峰会，会给台湾问题一个重要位置，它将是视频峰会的最大难点之一。

社评强调，台湾问题是中国的深度红线，要减少中美发生战略对撞的风险，美方必须从台湾问题上向后撤，展现收敛。

另一个中国官媒《中国日报》英文版则在社论中说，希望习拜会可以让拜登了解到，北京决心在可预见的未来，不惜一切实现统一。

在中美关系持续未取得突破的背景下，白宫发言人普萨基早前表明，会晤的目标不是寻求重大的实质成果，而是为“有效的竞争”设下条件。