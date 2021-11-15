中国大陆批美40多年在台湾问题表述上走样倒退

中美元首将于新加坡时间明天上午举行首次视频会晤，预料将谈及台湾问题，中国大陆外交部（15日）今天发声批评美国40多年来在台湾问题上的表述“走样、走味、倒退”，背离了中美建交时双方达成的共识。

据澎湃新闻报道，大陆外交部发言人赵立坚在例行记者会上回应美国国务卿布林肯近期在台湾问题上的表述时说，坚决反对美国错误言行。

赵立坚直指美国40多年来在台湾问题上的表述已经“走样、走味、倒退”，背离了中美建交时美方与中方达成的共识，美国应该遵守的是一个中国原则和中美三个联合公报，这是中美两国的重要政治共识，也是中美关系的政治基础。

他指出，所谓“与台湾关系法”或“对台六项保证”，都与中美三个联合公报背道而驰，实质上是将美国国内法凌驾于国际义务之上，是“非法、无效的”。

他还说，民进党当局和台独分裂势力推行“去中国化”，搞“一中一台”“两个中国”，勾连外部势力大搞谋独挑衅活动，是台海和平稳定的最大威胁，也是当前台海局势紧张的根源。

他强调，一切为台独撑腰打气的行径，都是对中国内政的干涉，都不利于维护台海和平与稳定，敦促美国慎重妥善处理台湾问题，以免损害中美关系和台海和平稳定。

据美国务院官网消息，布林肯上周在《纽约时报》主办的论坛上说，若中国大陆使用武力改变台湾现状，美国及盟友将采取“行动”，他说，“根据我们按《台湾关系法》作出的长期承诺，将确保台湾有能力自卫。”

另外，根据美国务院新闻稿，布林肯前天与中国国务委员兼外长王毅通电话，讨论美国总统拜登即将与中国国家主席习近平视频会晤的准备工作时，再次强调美国长期以来对台海和平与稳定的关注，并对中国大陆持续对台湾施加军事、外交和经济压力表达关切。