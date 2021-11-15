下午察：关于神曲《2035去台湾》的神预言

一首神曲最近在两岸走红：《2035去台湾》。

歌曲朗朗上口，很有洗脑功效。跟之前另一首走小清新路线的《坐上高铁去台北》相比，这首《2035去台湾》的旋律和歌词都更能引发“武统”话题效应，更具政治宣传效果，也更受两岸舆论关注。

关键词是：2035。

歌词标定要在2035年坐上动车，“去看看那外婆澎湖湾”“去看看那情歌阿里山”“还有那神奇的日月潭”，然后再把这一切置入“那伟大复兴的中国梦”的大框架中。

台湾日月潭景区。（互联网）

整首歌展现的统战宣传意识浓烈，让人马上产生2035年是北京划下两岸统一时间点的联想。根据公开信息，这首歌由山东资深音乐制作人孟煦东作词作曲，于今年9月18日发行。

事隔两个月才在微博、Tiktok等社交媒体上走红，并登上新闻媒体版面，相信与台湾问题近日受到高度关注有很大关联。随着中美战略竞争加剧，北京时间明天（16日）登场的“习拜会”相信也将触及台湾问题。

国台办：反映两岸民众美好愿望

《2035去台湾》神曲的创作初衷是什么不清楚，按大陆国台办发言人朱凤莲的说法是，这“反映了两岸民众对实现京台高铁从福建到台北这么一个远景规划的美好愿望”。她还说：“我相信，这个愿望是一定会实现的。”

从好些微博留言判断，中国大陆民众除了对那些配上大妈跳广场舞画面的神曲版本打上差评外，大部分人还是对内容所描述的2035远景有所向往。这也体现出，大陆民众不管是否对体制不满，绝大部分人在台湾问题上都坚持国家领土和主权的完整性不可妥协。

《环球时报》总编辑胡锡进就说了，这首歌能够传开，实际反映中国大陆民众，“对实现国家统一形成了一个时间上的心理预期线”。

台媒：彻头彻尾的恐怖情歌

海峡的另一边却有不同看法。不少台湾舆论认为，这首歌曲是大陆对台“文攻”统战的一部分，收效甚微，更谈不上美好愿望。

偏蓝营的《联合报》黑白集评论文章打脸说，“表面深情款款，却彻头彻尾是首恐怖情歌”，2035年就要坐着动车来看阿里山、日月潭，掐指一算海底工程所需时间，攻台岂不就这几年？

文章采“各打五十大板”的态度如是总结：“问题在，两岸的尖锐对峙，无法用自嗨歌曲解决。台湾政客每天嘴砲反中，北京只懂军机绕台，拆不了弹的危局，引爆只是刚好！”

同是偏蓝的TVBS采到台湾民众说：“从外面看他们的影片，就会觉得说是搞笑影片。”

偏绿的三立新闻引述一名台湾医生认为，这首歌根本“北七”（白痴的谐音），台湾基进新闻部副主任陈子瑜则指歌曲“烂到笑”。同样是偏绿的民视新闻引述“爱台”网红“八炯”说，经过洗脑教育下的中国人，思考真的很单纯、很天真。

对于中国大陆一些社媒上出现的“武统”或“统一台湾”的声音，澳大利亚广播公司引述台湾中山大学政治学研究所副教授陈至洁说，“可能最近因为台湾对外关系（特别是对美欧）有进展，造成中国执政当局的焦虑，也担心民众会质疑政府对台政策的有效性，因而加强涉台的对内宣传”。

但陈至洁也表示，北京的宣传重点是要求民众相信并拥护其对台决策，并要求民众冷静，而非强调鼓吹武力统一台湾。

大陆对台软硬两手

确实，随着美台、欧台关系走近，以及国际挺台呼声加大， 大陆近日在方方面面加强对台工作力度，所展示的姿态软硬皆有。

除了频繁派军机进入台湾防空识别区亮出硬实力，以及针对部分民进党人士祭出“台独顽固分子”惩戒名单外，大陆国台办副主任刘军川10月29日在第四届“国家统一与民族复兴”研讨会上致词时，特别提及“台湾的财政收入尽可用于改善民生”。

接着，朱凤莲在11月10日的记者会上，进一步强调“和平统一后，台湾同胞的社会制度和生活方式等将得到充分尊重，台湾同胞的私人财产、宗教信仰、合法权益将得到充分保障”，以及“台湾同胞的民生福祉会更好，发展空间会更大”等。

“2035”非凭空想象

《2035去台湾》在两岸关系僵持、两岸与国际时局紧密联动的大背景下爆红，所标定的2035年时间点并非创作者凭空想象，而是有一定的事实依据。

中国国务院今年3月印发的《国家综合立体交通网规划纲要》，提出2021至2035年中国交通建设愿景，其中就包括一条从福州到台北的高铁。这条高铁建成后，可从福州直接到台湾，两地直线距离约250公里，按照现在的高铁时速，不到一小时就能抵达台北。

据《人民日报》今年3月1日报道，中国大陆国务院新闻办公室当天在新闻发布会上介绍《国家综合立体交通网规划纲要》，并在微博上发布“国家综合立体交通网主骨架布局示意图”，显示一条福建至台北的“通道”。（ 《人民日报》 微博）

这并非中国大陆首次提出通往台湾的交通网。据观察者网不完全统计，“把路修到台湾”的相关规划已经持续十几年时间。将台湾纳入整体交通网建设，也是大陆一以贯之的统一台湾的意志之体现。

就在今天（15日），澎湃新闻引述自然资源部网站12日的消息报道称，自然资源部近期答覆十三届全国人大四次会议赵静等多位代表《关于赋予福建省特殊土地政策支持的建议》说，下一步，将会同交通运输部、国家发展改革委和福建省，结合区域经济社会发展需要、运输需求和财力状况等，统筹研究支撑海峡两岸融合发展的重大交通等基础设施纳入国家相关规划。

《2035去台湾》与《我的1997》

同样是标了具有政治意涵的年份歌曲，中国歌手艾敬早在上世纪90年代初期就发表过《我的1997》。

香港《南华早报》评论文章巧妙地将《我的1997》和《2035去台湾》联系起来，并指出尽管艾敬坚持那只是一首关于大陆女孩思念香港男友的歌，但当时有很多人都产生了1997年香港回归中国的政治联想。

部分歌词如是写道：

1997快些到吧 八百伴究竟是什么样

1997快些到吧 我就可以去HONG KONG

1997快些到吧 让我站在红磡体育馆

1997快些到吧 和他去看午夜场

中国歌手艾敬在1992年发表音乐专辑《我的1997》（互联网）

文章认为，正如《我的1997》把香港形容为精彩的“花花世界”，《2035去台湾》也反映大陆人渴望到台湾欣赏壮丽风景的心情写照。

文章提出的观点是，唯有时间能证明2035是太早或太迟，但如果香港是历史的一面镜子，那问题就在于台湾如何在认真看待“红线”的基础上，找出自己的“最佳情境”。

“神预言”未必成真？

上周四（11日）发布的中共六中全会公报罕有提及港台，但篇幅都不大，台湾的部分比香港还短。

在不足60字的表述中，公报说全会“坚持一个中国原则和九二共识，坚决反对台独分裂行径，坚决反对外部势力干涉，牢牢把握两岸关系主导权和主动权”。

偏蓝台湾媒体《旺报》 从中看到了“少即是多”的重要政治信号 。该新闻网站发表题为“习时代雄心下的台湾”的社评说，根据全会公报披露的内容，两岸关系不是重点，但只要读懂这份决议所透露“习近平时代”的雄心壮志，就可感知，两岸关系势必在“习近平时代”出现历史性变化。

文章认为，习近平时代未来20年的对台政策应包括两大原则，一是在发展的基础上完成两岸统一，意味着大陆不可能轻易武统让经济倒退回30年前。二是在“百年未有大变局”下顺势完成两岸统一，意即大陆仍需要透过“战略机遇期”积蓄自身实力和国际声望，不会为了台湾打乱整体对外部署。

文章预判，习近平时代的两岸关系将同时展现出中共对台“愿意等”与“不能拖”的两面性，或许今后台湾民选产生的两至三位总统，都需做好面对习近平“和统攻势”的准备。但文章同时乐观认为，只要台湾维持一中宪政架构、不挑战大陆底线，继续从大陆发展中获得机遇与空间，相信两岸关系终会达成水到渠成式的解决方案。

按上述分析，神曲《2035去台湾》的“神预言”未必会成真，但这一类曲目作为北京对台“和统攻势”的助攻，在未来一段时间相信还会不时在网上冒出并成为热门话题的谈资。

都说是神曲了，只要每隔一段日子换个年份推出即可。