中国公安部高官竞逐国际刑警组织执委

中国公安部一位高层官员据报将寻求竞逐国际刑警组织执委职位。

据美国之音报道，国际刑警组织11月23日至25日将在土耳其伊斯坦布尔举行大会，并选举新一届执行委员会成员，包括两位来自亚洲区的执委。中国公安部国际合作局副局长、一级督察胡彬郴是亚洲区候选人之一，另两位候选人分别来自新加坡和印度。

据报道，国际刑警组织执委会由13位执委组成，负责监督秘书长和总秘书处的日常工作并协助制定工作计划和政策。国际刑警组织建有19个资料库，包括一个存有150多万名国际刑事罪犯材料资料档案库，经常协调开展全球和地区联合执法行动，各国警方也常依托国际刑警组织平台发布对外逃犯罪嫌疑人的红色通报，寻求各成员国的响应和支持。

中国前公安部副部长孟宏伟曾在2016年当选国际刑警组织主席，他也是国际刑警组织自成立以来，首位来自中国的主席。

但是，孟宏伟的任期只过了一半便结束，因为他在2018年从法国里昂国际刑警组织总部回中国后失踪，并于同年10月7日在中国官方宣布调查他后辞去国际刑警组织主席的职务。

2019年3月，中国官方反腐机关通报称，孟宏伟因“拒不执行党中央决定”“特权思想极其严重”“纵容其妻利用其职权搞特殊、谋私利”等严重违纪违法行为，开除其中共党籍和中国公安部副部长的公职。

去年1月，天津市第一中级人民法院以受贿罪判处他有期徒刑13年半，以及人民币200万元（39万新元）的罚金。