【视频】拜登：须确保中美关系不滑向冲突 习近平强调相互尊重

中美两国元首在拜登政府上任10个月后，今早（16日）首次举行视频会晤。中国国家主席习近平强调，中美应该加强沟通和合作，既办好各自国内的事情，又承担起应尽的国际责任。中美也应该相互尊重、和平共处、合作共赢。美国总统拜登则认为，两国领导人必须确保美中关系不滑向冲突。

综合中国央视新闻、新华社、路透社、美国公共电视台（PBS）以及美国全国广播公司商业频道（CNBC）报道，中美两国元首视频会晤早上8时46分许开始，习近平和美国总统拜登就中美关系和双方共同关心的问题交换意见。会晤分上下半场举行，下午12时24分全部结束。

中国国家主席习近平16日上午在北京同美国总统拜登举行视频会晤。（新华社官微）

会议开场的气氛友好，拜登首先发言，他面带笑容地说：“很高兴见到你，主席先生。我希望下次就能够像以前一样，就是我到中国访问的时候，能够亲自面对面地跟您交谈。因为我们过去已经有很多对话的机会，我希望今天我们也能够本着这样的这个做法，进行开诚布公的对话。”

拜登接着低头看着笔记，说：“我期望继续我们好像以前那样的坦诚直率的讨论。就好像以前我也曾经说过的，做为美中两国的领导人，也应该做到的就是，我们的责任是确保竞争不会滑向冲突，无论有意的或是无意的，我们的竞争应该是坦率、直接的。”

他强调，美中需要建立涉及竞争的、合乎常理的护栏，“清晰坦诚地对待我们之间的分歧，在我们利益交汇的领域一道努力，特别是在诸如气候变化等重大的全球问题上。这样做其实并不是给对方施舍什么恩惠，或者是卖什么人情，而是我们对世界的责任担当。作为两个大国，美国的领导和中国的领导，都应该做到这一点。”

“因为我们两个大国之间的关系，不但是攸关于我们两个国家，也攸关于全世界。我们的责任不单是对我们各自两国的人民，也对于世界。也就是为什么今天我们在对话的时候，我们也认识到，所有的国家都必须恪守同样的道路规则，为什么美国永远捍卫我们的利益和价值观，捍卫我们的盟友和伙伴们。也因此我们将讨论存在我们之间的一些关切的领域，从人权到经济，以及确保一个自由开放的印太地区。”

拜登说到“捍卫我们的利益和价值观，捍卫我们的盟友和伙伴们”时，左手拿起桌子上的黄色荧光笔，将之抓紧。

他把黄色荧光笔从左手转到右手，放到桌上文件的右边，接着说：“我其实跟世界不同的领导说到我们两国关系时，我都说到这一点，也就是，非常重要的就是对我们之间的问题，关乎我们双边关系的问题，进行坦诚直接的沟通和讨论，我们从不回避问题。我们在进行对话之后，对于各自的想法都是非常清晰的。对于我们的当务之急和意图，我们有非常直接坦诚的对话。因此，我期待着今天晚上跟你着手围绕着广泛而实质的议程展开讨论。”

美国总统拜登与中国国家主席习近平今天上午举行视频会晤，美国务卿布林肯（右二）和财长耶伦（右一）也在现场。（路透社）

习近平在开场时也是面带笑容地说：“看到老朋友我感到很高兴”。他接着说，当前中美发展都处在关键阶段，人类的“地球村”也面临诸多挑战。中美作为世界前两大经济体和联合国安理会常任理事国，应该加强沟通和合作，既办好我们各自国内的事情，又承担起应尽的国际责任，共同推进人类和平与发展的崇高事业。这是中美两国和世界各国人民的共同愿景，也是中美两国领导人的共同使命。

习近平强调，推动中美各自发展，维护和平稳定的国际环境，包括有效应对气变、冠病疫情在内的全球性挑战，都需要一个健康稳定的中美关系。中美应该相互尊重、和平共处、合作共赢。他愿同拜登一道，形成共识，积极行动，引领中美关系积极向前发展。这是造福两国人民的需要，也是国际社会的期待。

习近平发言时全程抬头，面向视频中的拜登，没有看稿。

央视新闻在习拜会结束后报道，习近平在会上强调，中美两国是两艘在大海中航行的巨轮，“我们要把稳舵，使中美两艘巨轮迎着风浪共同前行，不偏航、不失速，更不能相撞。 ​​​”

习近平提出新时期中美相处应该坚持的三点原则：一是相互尊重，二是和平共处，三是合作共赢。地球足够大，容得下中美各自和共同发展。要坚持互利互惠，不玩零和博弈，不搞你输我赢。 ​​​

双方也就事关中美关系发展的战略性、全局性、根本性问题以及共同关心的重要问题进行了充分、深入的沟通和交流。

美国记者获准在习拜会开始时观察10分钟，记者们在白宫西厢会议室观察。

习拜会中国会场则位于北京人民大会堂。央视新闻引述消息人士报道，陪同习近平出席的中国官员有中共中央办公厅主任丁薛祥、副总理刘鹤、中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪、外长王毅、副外长谢锋。

美国方面则有国务卿布林肯、国家安全顾问沙利文、财长耶伦、国家安全委员会印太政策协调员坎贝尔（Kurt Campbell）、国家安全委员会中国事务高级主任罗森伯格（Laura Rosenberger），以及国家安全委员会中国事务主任乔恩·钦（Jon Czin）。

（视频来源：中国央视新闻）