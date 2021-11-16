去年入学美国高校的中国学生减少14.8%

美国高等院校的国际学生人数因受疫情影响，在2020年秋季学年大幅下降，其中中国学生下降了14.8%。

据美国之音报道，美国国际教育研究所（IIE）对美国近3000所高等教育机构的国际学生人数进行了调查。

调查结果显示，2020-2021学年，新生入学人数减少了45.6%，其中国际学生人数下降了15%，有91万4095人，为2015-2016学年以来首次降至100万以下。

在美国高等院校注册的近2000万学生中，国际学生占4.6%，其中中国和印度两国学生总数占所有国际学生的一半以上。

去年来自中国的学生人数为31万7299人，比上一年下降了14.8%，占所有国际学生的34.7%；来自印度的学生人数为16万7583人，比上一年下降了13.2%，占所有国际学生的18.3%。

自2019年冠病疫情爆发以来，许多国际学生选择离开美国回国度寒假。不过许多学生在去年1月返回美国校园后，美国校园在3月春假前后关闭，课程转移到线上，所有学生都必须要在家上课，因此有些国际学生选择回国。

另外，IIE还对今年8月至9月学年的入学情况进行了调查。约860所美国院校的国际学生人数首次大幅反弹，增加了68%。

IIE对此表示，今年国际学生入学情况反映了美国高等教育机构在冠病疫情期间的弹性和国际学生的流动性。

在受调查的860所院校中，70%的院校表示新生入学人数有所增加，10%的院校表示入学人数保持不变，20%的院校表示入学人数有所下降。