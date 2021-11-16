杜汶泽自称“港裔台湾人”

政治立场鲜明的香港演员杜汶泽昨晚（15日）在社交媒体上发文，讲述自己迁居台湾一年以来的经历，并自称是“港裔台湾人”。

杜汶泽在面簿贴文中说，自己在台湾生活的这一年间，“认识了很多好朋友，也做了一些事。”他也提到，自己展开长期慈善工作，并成立娱乐公司等。

杜汶泽说，为了纪念自己常驻台湾一周年，他到高雄邀请世界刺青冠军为他设计以“浪”为题的纹身，并指“刺青犹如人生，再痛、过去了便没事！”他表示，自己明年将踏入50岁，仍有不少事情要做，感觉人生才刚刚开始。

杜汶泽也在贴文中称，自己在九龙油麻地广华医院出生，是土生土长的香港人，并形容自己为“港裔台湾人”。他说：“感恩台湾，给我自由，我是敬畏这片土地的港裔台湾人！”

杜汶泽本名吴卓彰，在2002年出演《无间道系列》“傻强”一角成名。他因2014年多次在面簿上发文声援台湾太阳花学运、香港占中运动，被中国大陆封杀。他于2020年11月前往台湾发展并定居。

另据台媒报道，高雄市长陈其迈上周五（12日）说，自己于上周四（11日）与杜汶泽会面，双方主要谈论港人到高雄工作、生活情况，以及照顾香港青年等议题。

陈其迈还说，杜汶泽也谈到在香港反修例抗争的过程中，感谢台湾给这些抗争者很多协助。