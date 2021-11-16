受疫情影响 中国多地高校将寒假提前

随着中国新一轮疫情暴发，并出现大学群聚感染案例，当地多所高校已宣布提前5至14天放寒假，更有部分高校12月下旬就开始放假。

据中新网报道，河南、黑龙江、吉林、辽宁、福建等省份的多所高校已发布通知，根据疫情防控形势，结合师生意愿和需求，调整寒假放假时间。

据报道，以河南为例，目前已有河南大学、河南农业大学、周口师范学院等20余所高校明确提前放假，多数学校的寒假开始时间较之前安排提前了5至14天，郑州黄河护理职业学院更是直接将放假时前提前至12月20日。

此外，山东、山西、湖北、福建等省份的部分高校也将放假时间提前一周左右。

对于高校寒假是否要提前的问题，在上周六（13日）举行的中国国务院联防联控机制发布会上，中国教育部防控办主任、体育卫生与艺术教育司司长王登峰表示，高校是否提前放寒假，第一要看疫情形势发展，第二要根据属地对疫情防控措施的各方面要求。

王登峰强调，要根据各地各校实际情况，鼓励所有高校在属地管理的前提下，按照属地相关要求，再结合校园防控的要求以及课程进展情况、学习安排情况，由各地各校统一进行自主决定。

大学是否提前放寒假之所以引起舆论关注，其重要原因之一是因为在本轮疫情中，部分高校受到疫情波及。自11月4日辽宁省大连庄河市疫情发生以来，庄河大学城已有60余名学生确诊。

该大学城现有东西两个校区，共有学生14662人，两个校区共有教职员工984人。4日起，大学城与庄河市主城区同步启动封控措施，大学城教学活动暂停，学生在宿舍内封闭管理。

这并非高校首次出现确诊病例。今年6月，广东省东莞市新华学院就曾出现过大学生确诊的情况，随后该校实施封闭管理。

