中美媒体发布习拜会视频

中国和美国媒体今早发布习拜会开场视频，与中国国家主席习近平出席视频会晤的中国高官包括中共中央办公厅主任丁薛祥、中国国务院副总理刘鹤、中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪、中国国务委员兼外长王毅，以及中国外交部副部长谢锋。

据美国媒体报道，美国总统拜登的陪同人员是美国国务卿布林肯、美国国家安全顾问沙利文、美国财长耶伦、美国国家安全委员会印太事务协调员坎贝尔、美国国家安全委员会中国事务高级主任罗森伯格，以及美国国家安全委员会中国事务主任乔恩·钦。

美国总统拜登与中国国家主席习近平今天上午举行视频会晤，美国务卿布林肯、美国财长耶伦、美国国家安全顾问沙利文等也在现场。（路透社）

拜登和习近平的首个视频会晤于北京时间今早约8点46分许正式开始（美东时间15日晚上7时46分）。这是拜登今年1月就任美国总统后，中美元首第一次通过视频举行面对面会谈。

根据中国央视新闻发布的视频，习近平早上8时许在五名高级官员的陪同下步入人民大会堂的东大厅。另据美国公共广播电视公司发布的视频，会晤开始后由拜登率先发言。

拜登发言时表示高兴见到习近平，并希望两人下一次能面对面见面，“就像从前在中国的时候一样”。他也指出，希望两人能“像过去一样”坦诚直率地对话。

他说：“作为中美两国的领导人，我们有责任确保两国的竞争不会走向冲突，不论有意或是无意的。”

拜登强调，两国需要重建共识的护栏，清晰坦诚地对待双方的分歧，在涉及共同利益的方面共同努力，尤其是气候变化等重大全球性问题上。

他说：“我们两国的关系，不仅对我们两国有很重大的影响，也攸关全世界。”

习近平开场时则表示“看到老朋友我感到很高兴”，并表明中美应该相互尊重、和平共处、合作共赢。

他说：“我愿同总统先生一道，形成共识，积极行动，引领中美关系积极向前发展。这是造福两国人民的需要，也是国际社会的期待。”