中美元首视频会议进行之际 境内外人民币双双创6月以来新高

境内外人民币于周二上午扩大涨幅，双双升破6.37元，创6月以来新高，领涨亚洲货币。

据彭博社报道，北京时间10:48，境内人民币升0.22%至6.3701元，离岸人民币升0.25%元创6.3672元。三位交易员说，中美会谈对市场情绪有提振，上午客盘和自营都大量卖出美元，推动人民币走强；同时并未见到明显的国有大行美元买盘。

澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh说：“人民币走强有可能是市场对中美元首视频会议报有积极期望，希望双边关系能够解冻，或至少能够避免进一步恶化。”他也提到，在昨天中国公布超预期经济数据之后，这一进展也利好人民币走势。

Khoon Goh并认为，考虑到中国出口继续强劲，债市资金流入持续，人民币有望进一步升值，有可能升至6.3565元附近年内高点。不过由于CFETS篮子仍居于2015年以来高位，监管层有可能通过弱于预期的中间价来延缓升值脚步。

美国总统拜登和中国国家主席习近平今早首次举行视频会晤。在开场白中，习近平称拜登为“老朋友”；拜登则表示，期待坦诚和直率的讨论，确保中美之间的竞争不会演变成冲突。

据报道，双方在今早10时42分结束上半场视频会谈，下半场预计稍后继续。