中国发改委将重点整治虚拟货币“挖矿”

中国国家发展和改革委员会今天（16日）宣布，将对产业集中式“挖矿”、国有单位涉及“挖矿”和比特币“挖矿”行为重点展开整治。

据澎湃新闻报道，发改委今天召开例行新闻发布会，新闻发言人孟玮在会上谈到虚拟货币“挖矿”的治理问题。

孟玮说，对执行居民电价的单位，若发现参与虚拟货币“挖矿”活动，将研究对其加征惩罚性电价，形成持续整治虚拟货币“挖矿”活动的高压态势。

孟玮说，虚拟货币不由货币当局发行，不是真正的货币，不应且不能作为货币在市场上流通使用。今年9月，中国人民银行会同有关部门印发了《关于进一步防范和处置虚拟货币交易炒作风险的通知》，明确虚拟货币不具有法定货币等同的法律地位，其相关业务活动属于非法金融活动，参与虚拟货币投资交易活动存在法律风险。

孟玮进一步说，虚拟货币“挖矿”能源消耗和碳排放量大，对产业发展、科技进步不具有积极的带动作用，加之虚拟货币生产交易环节衍生的风险越发突出，其盲目无序发展对推动经济社会高质量发展和节能减排带来严重的不利影响。

她说，整治虚拟货币“挖矿”活动，对于促进中国产业结构优化，如期实现碳达峰碳中和目标具有十分重要的意义。

中国国家发改委本月10日召开了虚拟货币“挖矿”治理专题视频会议，要求地方政府严查严处国有单位机构涉及的“挖矿”活动。

江西省政协原副主席肖毅于本月13日被“双开”，中纪委通报称，肖毅引进和支持企业从事不符合国家产业政策要求的虚拟货币“挖矿”活动。他成为首名涉虚拟货币挖矿被查的省部级高官。