沪综指早盘小幅收高 中美元首会谈提振情绪

中国股市沪综指今天早盘小幅收升，白酒、医药板块领涨。分析师表示，中美元首会谈一定程度上提振市场情绪，但仍要观察后续进展。

据路透社报道，沪综指早盘收升0.3%，至3543.46点，沪深300指数升0.5%；深圳创业板指数收升0.3%，上证科创板50成份指数升0.1%。

群益证券研究部经理胡嘉铭分析，沪综指反弹，一定程度受中美元首对话影响，但指数前期企稳3500点后也有反弹倾向。

“当然这（中美元首会谈）是一个标志性的事件，可能就是说中美双方的关系在未来一段时间会趋于缓和或者会有所改善。”他称，大家实际还是要看后续的一个动作。

美国总统拜登和中国国家主席习近平今早首次举行视频会晤。在开场白中，习近平称拜登为“老朋友”；拜登则表示，期待坦诚和直率的讨论，确保中美之间的竞争不会演变成冲突。

据报道，以白酒为代表的消费板块劲扬，中证白酒指数早盘收升4.2%，沪深300主要消费指数涨2.3%。

最新出炉的经济数据显示，尽管中国正经历新一轮冠病疫情的散点暴发，但随着双控政策力度放缓、终端物价上涨等，10月中国工业和消费表现优预期改善。

中国2021年医保目录谈判于上周四正式结束，医药板块延续反弹趋势，沪深300医药卫生指数早盘收涨3.3%。

汽车板块则领跌，中证全指汽车指数早盘收挫1.5%。