摩根大通CEO入港豁免隔离检疫 林郑称风险可控

对于摩根大通首席执行官迪蒙（Jamie Dimon）周一抵港短暂停留并获香港政府豁免21天隔离检疫，香港特首林郑月娥今天说，这起个案是按法例由相关政策局提出，并经政务司司长以个人身份批核，批核的理据为基于经济考虑。

综合路透社、彭博社报道，林郑今早出席行政会议前接受记者提问，被问到迪蒙的个案时，她称在《预防及控制疾病条例》（第599章）下设有豁免机制，早前政府已取消了绝大部分群组的豁免检疫，余下仍有属于个人的豁免。

“照我所知，这次所用的理据是经济，毕竟（摩根大通）是一间很大的银行，他（迪蒙）在香港有重要业务，需要来港进行一日多的工作，但他的行程是有限制的，风险完全可控。”

为应对德尔塔变异病毒株带来的不确定性因素，港府自本月12日起取消绝大部分豁免类别人士到港后免检疫的安排，仅保留必要人士的豁免，包括跨境货车、巴士司机、航机机组人员、货船船员，以及须履行政府职务的政府人员。不过，香港国泰航空最近接连有三名货机机组人员从德国法兰克福抵港后确诊并带有L452R变异病毒株，令外界关注是否有需要进一步收紧措施。

林郑也说，保留部分必要人士的豁免，是考虑到要保持香港的整体正常运作，而保持海陆空运顺畅很重要，而在严防输入方面，每个豁免都有严格的安排，目前政府和航空公司均认为有关措施仍然适合。

另据网媒“香港01”上周报道，香港正与中国大陆商讨恢复通关，针对有传言称通关初期的熔断机制是“一宗确诊即叫停”，林郑此前坦承，大陆为确保通关不引来额外风险，希望熔断机制从严，但香港则希望不要太严。