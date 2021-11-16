习近平称拜登“老朋友” 学者：老朋友不意味真朋友

中国国家主席习近平与美国总统拜登今早（11月16日）举行视频会晤，习近平在开场白中称拜登为“老朋友”，拜登则表示两人可开诚布公交谈。中国学者分析，老朋友并不一定意味仍是真朋友。

据中国和美国媒体发布的习拜会开场视频，拜登在开场白中说，希望下次能像以前他到中国去访问那样，面对与习近平交谈。他也说，希望两人能开诚布公对话。

习近平随后在发言时说：“今天是我们第一次以视频方式会晤，看到老朋友我感到很高兴。”

拜登在奥巴马任期内，曾在2011年以美国副总统身份访华。时任中国国家副主席习近平当时专程陪同拜登到四川访问。2012年2月，习近平访美，拜登几乎全程陪同，两人接洽甚欢。

路透社引述中国全球化智库（CCG）主任王辉耀说，习近平用“老朋友”称呼拜登，是表达真诚的善意。

美国原助理国务卿拉塞尔（Daniel Russel）分析，双方元首都在开场白中设法占据“话语高点”（narrative high ground）。

他说：“拜登今年夏天公开否认两人是‘朋友’后，习特意称呼拜登为‘老朋友’。拜登则微笑着提醒习，包括中国在内的所有国家‘都必须遵守相同的规则’。”

今年6月，有记者询问拜登，是否会呼吁习近平这位“老朋友”，允许世界卫生组织（WHO）专家再度赴华调查疫情源头。拜登当时回应称，他和习近平彼此了解，“但我们不是老朋友，纯粹是公务”。

中国人民大学国际关系学院学术委员会前主任时殷弘注意到，尽量中美关系困难，但习近平仍用“老朋友”称呼拜登。路透社引述时殷弘说：“当中国人称某人为老朋友时，意思是我们认识他很长时间了。但‘老朋友’并不一定意味他仍是真正的朋友。”