拜登：美国强烈反对单方面改变台湾现状

美国总统拜登今天（16日）与中国国家主席习近平举行视频会晤时强调，美国仍坚持“一个中国”政策，强烈反对单方面改变台湾现状，或是破坏台海和平与稳定的努力。

据白宫官网发布的新闻稿，拜登说：“美国仍坚持在《台湾关系法》、三个联合公报和六项保证引导下的‘一个中国’政策。强烈反对单方面改变现状，或是破坏台湾海峡和平与稳定的努力。”

中国外交部则在官网上引述拜登的话说，美国政府致力于奉行长期一贯的一个中国政策，不支持台独，希望台海地区保持和平稳定。

拜登也对于北京处理新疆、西藏和香港课题的做法，以及人权课题提到美国关注的事项。新闻稿接着说：“他清楚了解到需要保护美国工人和工业，避免他们受到中国不公平贸易和经济行为的影响。”拜登也就确保印太地区自由开放的的重要性进行讨论，并传达了美国持续在该地区坚守承诺的决心，并重申了航行自由和安全飞越对该地区繁荣的重要性。

白宫公布，两国领导人在会上就美中关系的复杂性，以及负责任地管理竞争的重要性进行讨论。

拜登强调管理战略风险的重要性，并说需要建立合乎常理的护栏，以确保竞争不会滑向冲突，沟通渠道持续开放。新闻稿公布：“他提出了我们利益交汇的具体跨国挑战，例如健康安全。两位领导人特别就气候危机对世界而言的存在性质，以及美国和中国所发挥的重要作用进行他欧尼。他们也讨论了采取措施，解决全球能源供应问题的重要性。”

拜登也说，美国将继续捍卫自己的利益和价值观，并与盟友和伙伴一道，确保21世纪的道路规则，能推动自由、开放和公平的国际体系，并强调“将在国内进行深远投资，会是他优先处理的事项。与此同时，我们也在应对时代挑战方面，与海外盟友和伙伴结盟保持一致。