习近平：地球足够大 容得下中美各自和共同发展

中国国家主席习近平今早在与美国总统拜登举行的首次视频会晤中强调，中美两国是两艘在大海中航行的巨轮，要把稳舵，使中美两艘巨轮迎着风浪共同前行，“不偏航、不失速，更不能相撞”。

据中国官媒新华社报道，双方就事关中美关系发展的战略性、全局性、根本性问题以及共同关心的重要问题进行了充分、深入的沟通和交流。

习近平说，过去50年，国际关系中一个最重要的事件就是中美关系恢复和发展，造福了两国和世界。未来50年，国际关系中最重要的事情是中美必须找到正确的相处之道。

“历史是公正的，一个政治家的所作所为，无论是非功过，历史都要记上一笔。希望总统先生发挥政治领导力，推动美国对华政策回归理性务实的轨道。”

习近平强调新时期中美相处应该坚持三点原则：一是相互尊重。尊重彼此社会制度和发展道路，尊重对方核心利益和重大关切，尊重各自发展权利，平等相待，管控分歧，求同存异。二是和平共处。不冲突不对抗是双方必须坚守的底线，美方提出中美可“共存”，还可加上两个字，即和平共处。三是合作共赢。中美利益深度交融，合则两利、斗则俱伤。

“地球足够大，容得下中美各自和共同发展。要坚持互利互惠，不玩零和博弈，不搞你输我赢”。

习近平还提出中美应着力推动的四方面优先事项，一是展现大国的担当，引领国际社会合作应对突出挑战；二是本着平等互利精神，推进各层级各领域交往。习近平说，他愿通过多种方式同拜登保持联系，为中美关系指明方向、注入动力。中美可以利用两国外交安全、经贸财金、气候变化团队等对话渠道和机制平台，推动务实合作，解决具体问题。

三是以建设性方式管控分歧和敏感问题，防止中美关系脱轨失控。习近平说，中美存在分歧很自然，关键是要建设性管控，避免扩大化、激烈化；四是加强在重大国际和地区热点问题上的协调和合作，为世界提供更多公共产品。

习近平还提及刚刚召开的中共第十九届六中全会，介绍中国发展道路和战略意图。他说，中国人民对美好生活的向往，是一个必然的历史趋势，谁想阻挡这个历史趋势，中国人民不会答应，也根本阻挡不了。他作为中国领导人，能够为14亿中国人民服务，同他们一起创造美好生活，是一个重大的挑战，也是一个重大的责任，“我的态度是‘我将无我，不负人民’”。

他还强调中华民族血液中没有侵略他人、称王称霸的基因，中国无意满世界推销自己的道路，相反一直鼓励各国找到适合本国国情的发展之路。

习近平也再次宣示中国扩大高水平开放的决心不会变，推动经济全球化朝着更加开放、包容、普惠、平衡、共赢方向发展的决心也不会变。

他强调，中国倡导和平、发展、公平、正义、民主、自由的全人类共同价值。搞意识形态划线、阵营分割、集团对抗，结局必然是世界遭殃。冷战的恶果殷鉴不远，“希望美方把不打‘新冷战’表态落到实处”。

对于会晤前备受关注的台湾问题，习近平说，台海局势面临新一轮紧张的原因是台湾当局一再企图“倚美谋独”，而美方一些人有意搞“以台制华”，“这一趋势十分危险，是在玩火，而玩火者必自焚。”

习近平说，一个中国原则和中美三个联合公报是中美关系的政治基础。历届美国政府对此都有明确承诺。台湾问题的真正现状和一个中国的核心内容是：世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府。

他强调，中国实现完全统一，是全体中华儿女的共同愿望，“我们是有耐心的，愿以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，但如果‘台独’分裂势力挑衅逼迫，甚至突破红线，我们将不得不采取断然措施。”

对于民主的定义，习近平强调，民主不是定制的产品，一个国家民主不民主，要由这个国家的人民自己来评判，如果因为实现民主的形式不同就加以排斥，这本身就是不民主的行为。

他说，中国愿在相互尊重基础上就人权问题开展对话，但不赞成借人权问题干涉别国内政。

习近平指出，中美应该维护以联合国为核心的国际体系，以国际法为基础的国际秩序，以联合国宪章宗旨和原则为基础的国际关系基本准则。如果没有中美合作，多边主义是不完整的。

谈到中美经贸关系时，习近平说，中美经贸关系本质是互利双赢，在商言商，不要把中美经贸问题政治化，双方要做大合作“蛋糕”。

他还说，中方重视美国工商界人士希望中方提供来华便利的诉求，已同意实施升级版的“快捷通道”，呼吁美方停止滥用和泛化国家安全概念打压中国企业；中美有必要保持宏观经济政策沟通，支持世界经济复苏和防范经济金融风险。美方应该重视国内宏观政策外溢效应，采取负责任的宏观经济政策。

此外，习近平还在能源安全、气候变化及公共卫生安全问题上表明了中方立场。

双方还就阿富汗、伊朗核和朝鲜半岛局势等其他共同关心的国际和地区问题交换了意见。

根据新华社报道，习近平与拜登今天视讯会晤， “双方就事关中美关系发展的战略性、全局性、根本性问题以及共同关心的重要问题进行了充分、深入的沟通和交流。”

报道称， 当前中美关系正处于关键十字路口。此次视频会晤是中美关系的一件大事，也是国际关系的一件大事。

新华社还称，两国元首都认为此次会晤是“坦率、建设性、实质性和富有成效”的，有利于增进了解，增加国际社会对中美关系的正面预期；双方同意继续通过各种方式保持密切联系，推动中美关系重回健康稳定发展的正确轨道。