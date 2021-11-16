中美元首视频会议结束 境内外人民币大涨后回吐升幅

受中美元首视频会谈带来的积极预期推动，境内外人民币于今天双双大幅上涨，盘间一度升破6.37元并刷新今年6月以来新高之后，在该价位一线企稳。不过，随着双方公布更多会议细节，人民币继续小幅回吐涨幅。

据彭博社报道，北京时间13:32，境内人民币升0.12%至6.3761元，离岸人民币升0.15%元至6.3737元。此前三位交易员说，中美会谈对市场情绪有提振，上午客盘和自营都大量卖出美元，推动人民币走强；同时并未见到明显的国有大行美元买盘。

“人民币走强有可能是市场对中美元首视频会议报有积极期望，希望双边关系能够解冻，或至少能够避免进一步恶化”，澳新银行亚洲研究主管Khoon Goh称，在昨天中国公布超预期经济数据之后，这一进展也利好人民币走势。

德国商业银行资深新兴市场经济学家周浩说，人民币年内仍有望创出新高，不过升破6.35元的机会不是太大，“快速升值可能不是央行想看到的，未来几天可以关注中间价的信号。”

境内人民币在过去一个月间保持在6.40元强方区间整固。截至周二，今年以来人民币累计升值幅度达到2.37%，为亚币中表现最佳。以一篮子计，彭博模拟的实时CFETS指数今天进一步涨至101.63，年内涨幅超过7%。

据中国官媒新华社报道，中国国家主席习近平今早在与美国总统拜登举行的首次视频会晤中强调，中美两国是两艘在大海中航行的巨轮，要把稳舵，使中美两艘巨轮迎着风浪共同前行，“不偏航、不失速，更不能相撞”。

据报道，双方也就事关中美关系发展的战略性、全局性、根本性问题以及共同关心的重要问题进行了充分、深入的沟通和交流。

另据白宫官网发布的新闻稿，拜登则说，美国仍坚持“一个中国”政策，强烈反对单方面改变台湾现状，或是破坏台海和平与稳定的努力。

