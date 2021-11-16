习近平发出警告：台独势力若突破红线大陆将采断然措施

中国国家主席习近平今早在与美国总统拜登举行的视频会晤中就台湾问题表态说，美方一些人搞“以台制华”的趋势十分危险，是在玩火，他警告说，如果台独分裂势力突破红线，大陆将不得不采取断然措施。

此次会晤前，中美在台湾问题上的冲突越发尖锐，根据中国外交部发布的新闻稿，习近平今天在会晤中说，台海局势面临新一轮紧张的原因是台湾当局一再企图“倚美谋独”，而美方一些人有意搞“以台制华”，“这一趋势十分危险，是在玩火，而玩火者必自焚。”

习近平说，一个中国原则和中美三个联合公报是中美关系的政治基础。历届美国政府对此都有明确承诺。台湾问题的真正现状和一个中国的核心内容是：世界上只有一个中国，台湾是中国的一部分，中华人民共和国政府是代表中国的唯一合法政府。

他强调，中国实现完全统一，是全体中华儿女的共同愿望，“我们是有耐心的，愿以最大诚意、尽最大努力争取和平统一的前景，但如果‘台独’分裂势力挑衅逼迫，甚至突破红线，我们将不得不采取断然措施。”

另据美国白宫官网发布的新闻稿，拜登说：“美国仍坚持在《台湾关系法》、三个联合公报和六项保证引导下的‘一个中国’政策。强烈反对单方面改现状，或是破坏台海和平与稳定的努力。”