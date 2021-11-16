中国法院裁定没收红通嫌犯徐进八套房产

中国法院今天（16日）就“百名红通”犯罪嫌疑人徐进的案件裁定，没收武汉市一块国有土地的使用权，以及徐进受贿所得的八套房产、三个车位和一辆奥迪轿车。

综合中国央视新闻和“长安街知事”微信公众号报道，被列入百名红通人员名单的徐进，被发现利用担任武汉市黄陂区区长的职务便利，与他人合谋，指使有关人员通过虚设土地平整工程、伪造相关工程材料等方式骗取近2亿元人民币（4200万新元）的国有资金，用于支付他人实际控制公司获取的780.67亩国有土地使用权的土地出让金。

徐进也被发现从2006年至2009年，同样利用担任黄陂区区长的职务便利，为他人实际控制的公司在土地出让、商业项目等事项上提供帮助。2006年10月至2011年5月，徐进多次收受他人给予的财物共计人民币6381万余元、港元8887万余元、美元255万余元。其中部分款项用于购买八套房产、三个车位及一辆奥迪轿车。部分款项汇入徐进指定的其近亲属及关系人在境外的账户。

徐进2011年5月19日逃匿境外，至今不到案。中国自2012年以来，三次向美国提出刑事司法协助请求，但美国被指始终拖而不复，未提供实质性协助。

武汉市中级人民法院认为，本案有证据证明徐进实施了贪污、受贿犯罪，被通缉一年后不到案，检察机关申请没收的财产属于徐进的违法所得，依法应当适用违法所得没收程序裁定没收。法庭遂作出上述裁定。

中央反腐败协调小组国际追逃追赃工作办公室早前发出的公告显示，徐进是武汉市发改委原主任，涉嫌滥用职权、受贿罪，2011年与妻子刘芳外逃至美国。刘芳也涉嫌受贿罪。