新加坡淡马锡抛售中资科技股

在中国监管整顿阴云之下,新加坡淡马锡控股抛售了在美国上市的中国科技公司股票,当中包括阿里巴巴、滴滴等。

据彭博社报道,根据截至9月30日三个月的13F申报文件,淡马锡把所持中国电商巨头阿里巴巴的股份削减16%,以及把所持网约车公司滴滴的股份削减11%。该公司还出清了对搜索引擎百度、好未来教育集团、新东方和求职招聘平台看准网的持股。

在中国政府的整顿重拳削弱商业前景后,全球投资者都在考虑曾经火热的中国互联网市场是否依然有可投资性。截至3月底管理着3810亿新元资产的淡马锡曾在9月向彭博社说,该公司暂缓进一步投资中国的互联网平台,以等待当局监管整治行动的影响进一步明朗化。

淡马锡首席投资策略长罗锡德(Rohit Sipahimalani)当时称,淡马锡“对持有的头寸相当满意”(fairly comfortable with the positions we hold)。

淡马锡一位公司代表表示,淡马锡会不时调整投资组合,并认为这是正常的业务操作。

彭博社对淡马锡申报文件的分析显示,该公司披露的持仓市值在第三季度下降了4.5%至281亿美元。同期,标普500指数涨8.2%。

此外,新加坡政府投资公司(GIC)上个月也告诉彭博社,它正在权衡投资组合的变化,以应对中国的监管整顿。