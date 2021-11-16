瑞银：对中国股票市场持建设性看法

瑞银投资银行今天（16日）称，考虑到信贷增速或小幅回升以及政策宽松有望变得更明朗，对于未来三个月的中国A股市场持建设性看法。

据路透社报道，瑞银称，展望2022年全年，在盈利增长叠加估值微幅提升的推动下，预计中国A股市场约有10%的上行空间。

瑞银证券A股策略分析师孟磊在其评论中指出，鉴于中国名义国内生产总值（GDP）增速放缓、非金融板块利润率小幅收窄以及金融板块盈利的复苏态势，该行预计2022年A股沪深300指数的每股盈利增速将从2021年的15%放缓至8%。

他并说，“虽然目前沪深300的静态市盈率为13.0倍，较五年均值（13.2倍）低2%，但考虑到经济增速小幅放缓、流动性相对充足以及政策温和放松，该估值水准较为公允。”

孟磊认为，“高品质成长”消费板块有望因其盈利的稳定性和逐步复苏的基本面而重回市场焦点，而与冠病疫情相关的国内出行限制或是最大的不确定性因素。

他因此建议，明年投资者可关注四大投资主题，分别是进口替代加速，女性赋能下的消费复苏，在相对低利率环境下精选高股息率个股，以及中国大陆家庭增加对股票的资产配置以及北向资金的持续净流入。

据报道，预计北向资金的持续净流入在2022年将达3,000亿元人民币（约636亿新元）。

该行建议超配食品饮料、家用电器、休闲服务、汽车零部件、动力电池和可再生能源板块，但低配基础材料、煤炭、建筑材料、家俱、纺织、传统传媒以及房地产板块。