中国副外长谢锋批美企图虚化一个中国政策

中国副外长谢锋批评美国在台湾问题上，企图虚化一个中国政策，中国已对此多次向美国提出严正交涉。

据中国人民日报客户端报道，谢锋在习拜会结束后受访时说：“中国人民对美方最近在台湾问题上不断采取错误言行，企图混淆、虚化一个中国政策强烈不满，中国政府已多次向美方提出严正交涉，关于一个中国的涵义和内容，无论在政治上还是法理上，都是非常明确的，集中体现在中美三个联合公报和联大2758号决议等具有法律效力的正式国际协议和文件中，不容篡改、不容歪曲、更不容否定。”

1971年10月25日，联合国第26届大会通过“恢复中华人民共和国在联合国的合法权利”的第2758号决议。该决议“承认中华人民共和国政府的代表是中国在联合国组织的唯一合法代表”“中华人民共和国是安全理事会五个常任理事国之一”；决定“立即把蒋介石的代表从它在联合国组织及其所属一切机构中所非法占据的席位上驱逐出去”。

谢锋呼吁美国遵守中美间达成的正式双边协议和联合国大会通过的正式决议，改弦易辙，用行动取信于中国人民、取信于国际社会。

中国国家主席习近平今早（16日）与美国总统拜登举行视频会晤，谢锋与中共中央办公厅主任丁薛祥、中国国务院副总理刘鹤、中共中央外事工作委员会办公室主任杨洁篪，以及中国国务委员兼外长王毅，陪同习近平出席视频会晤。

习近平今早在会上就台湾问题表态时说，美方一些人搞“以台制华”的趋势十分危险，是在玩火，他警告说，如果台独分裂势力突破红线，大陆将不得不采取断然措施。

拜登则强调，美国仍坚持“一个中国”政策，强烈反对单方面改变台湾现状，或是破坏台海和平与稳定的努力。