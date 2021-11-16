习拜会谈台湾 台湾盼大陆负起共同责任

美国总统拜登今天与中国大陆国家主席习近平谈及台湾议题时表示，美国强烈反对单方面改变台湾现状，或是破坏台海和平与稳定的努力。对此，台湾总统府以及外交部说，中国大陆身为区域一员，“应负起共同的责任”。

据白宫官网发布的新闻稿，拜登与习近平举行视频会晤时说：“美国仍坚持在《台湾关系法》、三个联合公报和六项保证引导下的‘一个中国’政策。强烈反对单方面改变现状，或是破坏台湾海峡和平与稳定的努力。”

综合《联合报》、中央社报道，台湾外交部发言人欧江安表示，感谢拜登向习近平当面传达美国对台政策不变，以及呼应总统蔡英文主张维持现状、全力防止现状被片面改变，并支持台湾海峡的和平与稳定。

欧江安也说，自拜登上任以来，美国已多次公开强调对台湾的支持坚若磐石，美国并以实际行动力挺台湾，维系台海稳定。他并透露，台湾期盼大陆身为区域的一员，应负起共同的责任，维护台海和平，以对话化解歧见。

台湾总统府发言人张惇涵则强调，台湾的立场一贯清楚，就是“遇到压力不屈服，得到支持不冒进”。诚如蔡英文在“双十节”演讲所提的“四个坚持”，就是台湾社会的最大公约数，而确保主权，就是不变的坚持。

蔡英文10月10日在双十庆祝大会上，以《共识化分歧，团结守台湾》为题发表演说，提到构成台湾人民底线和最大公约数的“四个坚持”中，包括“坚持中华民国与中华人民共和国互不隶属”。这是台湾领导人双十演说的历史上，首次出现“中华民国”与“中华人民共和国”的国号并列，并称为互不隶属的两个主权。

张惇涵也说，台湾会持续与理念相近的国家携手合作，持续扮演台海及区域和平稳定与繁荣发展的贡献者；期盼大陆方面，身为区域的一员，也应负起共同的责任。

另一方面，国民党主席特別顾问兼国际部主任黄介正说，此次会谈为全球共同关切的议题，也为区域的稳定、台海和平增添助力。

他并强调，国民党对于双方此种“求同尊异”的精神，表示欢迎与欣慰。