港两法院收粉末可疑信件 警方部署爆炸专家现场检查

香港警方今日（16日）上午11时17分接报长沙湾西九龙裁判法院发现有可疑信件，警员及消防接报到场后疏散32人，并部署爆炸物处理专家现场检查。

综合路透社、《南华早报》、《星岛日报》和《明报》报道，警方上午出动五辆警车，消防处也分别派出两辆消防车及一辆危害物质处理车。据了解，两封可疑信件分别寄往西九龙法院大楼区域法院暂委法官张洁宜和沙田法院裁判官彭亮廷。

消息指，西九龙裁判法院的文员今早打开信件，发现信件的内容与上次可疑信件相似，信上写有粗言秽语，另有一小信封装有白色粉末。

张洁宜在上月中大“二号桥”冲突案中将五名被裁定暴动等罪罪成的中大学生判囚4年9个月至4年11个月，她在上周也收到类似可疑信件。

警方表示，经爆炸物处理专家检查后，发现信内附有怀疑已挥发的粉末，相信这些粉末没有危险成份，随后检走有关信件作进一步检验，经初步调查，案件列作刑事恐吓，交由深水埗警区重案组第二队跟进，暂未有人被捕。

香港政府谴责恐吓法官的行为。香港律政司则称，绝不姑息恐吓法官及司法人员的非法恶行，任何人以违法的卑劣手法企图影响法官审理案件，政府必会严肃跟进，将不法之徒绳之于法。律政司并谴责近期涉及刑事恐吓法官的案件，重申违法者将受法律制裁。

司法机构也严厉谴责恐吓司法人员行为，指任何试图向法官及司法人员施加不当压力的行为，均违反法治精神，冲击司法独立的原则。司法机构已将事件交由警方跟进。