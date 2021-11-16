贺一诚：应国际形势修澳门《国安法》 良好公民不需担心

澳门计划明年度提出修改《国安法》。澳门行政长官贺一诚今天出席施政报告记者会时说，《国安法》自 2009年颁布至今逾十年，国际形势、地区安全要求等出现变化，亦有好多新的规范，所以政府会适当修改。他说，澳门至今未曾动用《国安法》，没有相关的执行经验。

根据《星岛日报》报道，贺一诚表示，修改《国安法》必定严谨，离不开澳门《刑法》。刑诉法内对国安有不少细化条文，会在法案再次引用相关条文。原法案定义比较概括，现时世界形势已有变化，澳门《国安法》需要与时俱进配合，因此修法会清晰法案定义，避免混淆。他还说，修改《国安法》应该会公开咨询，相信保安司司长会做有关工作。

贺一诚重申，修例是清晰国安定义，适应国家的《国安法》及《香港国安法》。他强调，一个不违法的人、良好的公民不需要担心国安法，维护国家国安法是每一个公民的责任。

贺一诚还表示，工会法立法无需列明罢工权和集体谈判权，这两个权利已由澳门《基本法》赋予，特区政府没有否定相关权利，正公开咨询的工会法大方向是清晰如何组织工会及制度，不涉及工会操作模式，他举例博彩业界曾透过集体谈判权争取加人工等。他不认同工会法是保障商人，而是工人保护自身权益，希望社会正确理解。