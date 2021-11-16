北京义务教育学科类教培收费规则：按班型定价 上浮不超10%

北京市发展改革委会同相关部门联合制定《北京市义务教育阶段学科类校外培训收费管理办法（试行）》（征求意见稿），意见稿明确了北京市义务教育阶段学科类校外培训实行政府指导价管理，浮动幅度上浮不超过10%，下浮不限。此外，明确要求按班型定价，将定价班型主要分为10人以下、10至35人、35人以上三种类型。

根据北京青年报报道，该意见稿自今年11月16日至12月15日，公开向社会征求意见。意见稿指出，义务教育阶段线上和线下学科类校外培训收费属于非营利性机构收费，依法实行政府指导价管理，按属地管理原则，由各地政府制定基准收费标准和浮动幅度，浮动幅度上浮不得超过10%，下浮可不限。培训机构在政府制定的基准收费标准和浮动幅度内，确定具体收费标准。

据北京市发改委相关负责人介绍，将按照简单明了易操作的原则，管理办法以线下10至35人班型的标准课程时长的培训收费标准为学科类校外培训的基准收费标准，其他班型学科类校外培训收费标准由培训机构按照规定的与10至35人班型的比价系数计算确定，线上收费按照规定的与线下收费的比价系数计算确定。

此次意见稿中还明确了，北京义务教育阶段学科类校外培训收费将建立动态调整机制，按照国家规定的制定收费标准的原则、主要考虑因素，成本构成、主要指标审核的原则等科学制定收费标准。有关部门将适时对收费政策开展评估，对收费标准进行调整完善。

发改委相关负责人还介绍说，在国家要求基础上，北京市将建立培训机构成本公开制度，要求培训机构每年在官方网站和办学场所显著位置公开上年度成本费用等信息。“将强化社会监督，加强收费信息公开，要求培训机构将学科类校外培训内容、培训时长、收费标准、收费及退费办法、教师资质等信息提前向社会公开”。

据了解，目前，北京市发展改革委正会同市教委，按照国家要求研究学科类校外培训收费政府指导价标准，拟于近期出台。发改委负责人说，“管理办法的出台，将为北京市学科类校外培训收费管理提供长效的有针对性的规范，有利于更好发挥政府监管和社会监督的合力，促进减轻学生家庭教育支出负担、引导培训机构回归公益属性”。