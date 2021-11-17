人民日报：坚定不移走中国特色自主创新道路

中国官媒《人民日报》今天发表署名评论文章指出，坚定不移走中国特色自主创新道路，要有强烈的创新自信，要强化创新驱动，以更大力度、更实举措加快实现高水平科技自立自强。

文章强调，坚定不移走中国特色自主创新道路，要有强烈的创新自信。无论是努力实现更多“从0到1”的突破，还是勇于挑战最前沿的科学问题，或是下好先手棋、打好主动仗，都需要进一步增强创新自信，坚定敢为天下先的志向，既不妄自菲薄，也不妄自尊大，勇于攻坚克难、追求卓越、赢得胜利，积极抢占科技竞争和未来发展制高点。

文章列举“嫦娥五号”实现地外天体采样返回，500米口径球面射电望远镜首次发现毫秒脉冲星，北斗卫星导航系统全面开通，“奋斗者”号深潜万米，指出这些在自主创新中涌现的重大科技成果，蕴含着创新的智慧和活力，也凝结着创新的自信和志气。强大的信心和决心，引领广大科技工作者继续在中国特色自主创新道路上实现更大跨越。

文章还强调，坚定不移走中国特色自主创新道路，要强化创新驱动，以更大力度、更实举措加快实现高水平科技自立自强。比如，加强基础研究、加强原创性、引领性科技攻关，坚决打赢关键核心技术攻坚战。

文章说，创新不问出身，英雄不论出处。通过改革重大科技项目立项和组织管理方式，实行“揭榜挂帅”“赛马”等制度，做到不论资历、不设门槛，有利于让有真才实学的科技人员英雄有用武之地。

文章还说，“十三五”时期，中国科技事业加快发展，创新能力大幅提升，在基础前沿、战略高技术、民生科技等领域取得一批重大科技成果。这是在以中共中央总书记习近平为核心的党中央坚强领导下，全党全国特别是广大科技工作者共同奋斗的结果。有强大的制度优势，有持续壮大的科技人才队伍，有科技实力和创新能力的显著提升，中国的创新底气更加充足，创新自信更加坚定，迸发出的创新动能将更加澎湃强劲。

