迪奥宣传照引“丑化中国女性”争议

世界知名奢侈品品牌Dior（迪奥）一幅宣传照近日在中国引起“丑化中国女性”、“丑化亚裔形象”争议。该照被网民形容是“恐怖片海报”、“阴间照片”，并质疑：“一定要丑化中国女性才能让迪奥满意？”。照片拍摄者中国著名女摄影师陈漫截止昨晚没有作出回应。

根据观察者网报道，《迪奥与艺术》展览本月12日在上海举行，展览中的“LADY DIOR我之所见”宣传照引发了轩然大波。报道形容这张照片“由下往上恶鬼般的翻白眼神、略带肿胀的眯眯眼、暗黑濒死的妆容、清朝的长指套，还有那古怪的浏海，再加上一脸雀斑，充满着阴森和诡异。”

这种照片在互联网也掀起争议，有网民狠批这是西方对黄种人的刻板印象和污衊，认为摄影师陈漫这种扭曲审美是为获得国际认可与价值。陈漫截止昨晚还没有就此事作出回应。

有网民表示除了感到恶心和反感，实在看不到它的艺术成分在哪里，除非迪奥将对中国女性的恶意也视为一种艺术。

早在2012年，陈漫为英国时尚杂志《i-D》拍摄12张中国少数民族照片也引起过争议，认为中国女性在陈漫的镜头中没有展现出中国女性之美。

迪奥官微昨天已经删除了这张照片，不过，展览宣传还在。报道指出，像迪奥这样的国外时尚品牌已不止一次丑化中国女性，如果有人还认为这只是文化差异或艺术角度问题，那只能说他们连最基本的审美观都丧失了，剩下的只有盲目迎合，甚至是自我贱化。

据了解，西方一些品牌的宣传照不止一次引发过争议。2019年西班牙品牌Zara在微博发布的一张彩妆广告，模特也是中国女孩。虽然和迪奥的宣传照在色彩和构图上很大差别，但中国女孩眼部周围的雀斑，几乎成了一个特定符号，还有不大正常的眼神。Zara当时的回应为“审美不同”。

