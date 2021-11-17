美媒：拜登考虑对北京冬奥会实施外交抵制

在距离北京冬奥会只剩下三个月之际，美媒引述消息人士透露，美国总统拜登正考虑在本月底正式对北京冬奥会实施外交抵制，以在不影响美国运动员的情况下回应中国侵犯人权的行为。

美媒《华盛顿邮报》（Washington Post）专栏作家罗金（Josh Rogin）昨天（16日）引述多位不具名消息人士报道称，白宫预计很快就会宣布拜登及其他政府官员都不会出席北京冬奥会。虽然白宫尚未在技术层面作出正式决定，但已向拜登提出正式提议，预计拜登会在本月底批准这项决定。

本月12日美国全国广播公司商业频道（CNBC）曾引述两位消息人士称，习近平可能在与拜登视频会晤时，以个人名义邀请对方参加北京冬奥会。不过在昨天历时3小时14分钟的首场“习拜会”中，习近平未如外界预测邀请拜登出席北京冬奥。

近几个月来，拜登受到美国联邦议会两党的压力，要求他做出实际行动抵制北京冬奥会，但拜登政府官员持续在相关问题上保持沉默。美国国务院发言人普赖斯今年4月曾说，希望与盟友讨论联合抵制北京冬奥会的问题，但后来国务院收回上述言论，表示美国没有在考虑抵制冬奥会，并强调对冬奥会的立场没有改变。

消息人士告诉《华盛顿邮报》，既然习拜会已经结束，拜登政府就没有延后外交抵制的理由。拜登政府将会告知盟友抵制北京冬奥会的决定，但会让各国自行决定是否跟进。

报道引述美国企业研究院非常驻研究员马扎说，拜登政府正试图采取一种中间路线。不过马扎认为，这种单边的外交抵制，不太能够改变北京方面的行为，因此他进一步说，应该采取更多措施，以冬奥会为契机，在人权问题上向中国施压。

另据美国政治新闻网Politico报道，抵制奥运会在美国联邦议会并未获得太多支持，因为担心这会剥夺美国运动员参加项目的机会，给运动员“带来巨大的负担”。

消息人士对此表示，拜登政府做出北京冬奥会的外交抵制，是在不影响美国运动员的情况下，回应中国侵犯人权的行为。拜登政府延续前总统特朗普的政策，认定中国在新疆的行为构成“种族灭绝”。

另外，Politico报道分析认为，外交抵制能让北京无法在利用冬奥会的宣传上取得胜利。即使最后没有实施外交抵制，白宫即将颁布的《国防授权法案》（National Defense Authorization Act）仍可能在冬奥会上向中国发出警告。