国际同志游行联盟将“台湾地区”改称“台湾” 台外交部欢迎

世界同志游行的主办单位国际同志游行组织联盟上周五（12日）宣布“高雄同志游行联盟”取得2025年世界游行主办权，但声明以“台湾地区”称呼台湾，该组织昨天在最新声明中改称“台湾”。台湾外交部昨天对此表示肯定，并称欢迎这个正面进展，呼吁国际社会正视联合国大会第2758号决议长期被不当扩大解释的问题。

综合联合报和中央社报道，国际同志游行组织联盟（InterPride）昨天透过面簿发布最新英文声明，祝贺台湾“高雄同志游行联盟”（高同游）取得2025年世界同志游行主办权。声明中除称呼台湾，也附上包括彩虹意象及中、英文台湾字样的2025活动图志。

台湾外交部昨天晚间发布新闻稿指出，InterPride12日公布高雄成功获得2025年世界同志游行主办权，但新闻稿文字称“台湾地区”（the region of Taiwan）。外交部第一时间与高同游、InterPride及高雄市政府等相关各方保持密切联系。

外交部说，各方能够在“2025世界同志游行一定要在高雄举办”的共同目标上，一起研商讨论，并促成InterPride发布各方都能接受的声明，外交部深感欣慰。

外交部还说，InterPride的声明指出，该组织联盟长期为申请联合国（UN）经济暨社会理事会（ECOSOC）的一般咨询地位（general consultative status）而努力，以为广大的LGBTQIA+社群服务，因此必须遵守联合国的相关规定。

外交部肯定InterPride长期在国际间推动性别平权的相关努力，但同时呼吁国际社会，严肃正视联合国大会第2758号决议长期被不当扩大解释的问题，以免抹煞InterPride等许多非政府组织的长期努力。

1971年10月25日，联合国第26届大会通过“恢复中华人民共和国在联合国的合法权利”的第2758号决议。该决议“承认中华人民共和国政府的代表是中国在联合国组织的唯一合法代表”“中华人民共和国是安全理事会五个常任理事国之一”；决定“立即把蒋介石的代表从它在联合国组织及其所属一切机构中所非法占据的席位上驱逐出去”。