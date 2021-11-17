腾讯内容开放平台宣布终止“黎明计划”

腾讯内容开放平台因收到不少视频创作者（UP主）的回馈批评，今天（17日）宣布终止“黎明计划”，并向创作者们致歉。

据澎湃新闻报道，腾讯发布公告称，“黎明计划”的初衷是，在得到创作者的授权前提下，鼓励多频道网络（MCN）机构邀请创作者入驻并帮助创作者运营，让创作者在腾讯各内容平台都能获得收益。

不过腾讯说，该计划在执行过程中管理不严，加上该计划在部分产品设计上不完善，导致了不少问题，因此决定终止“黎明计划”项目。

腾讯表示，已经入驻的创作者，如果希望退出“黎明计划”，注销帐号即可完成，并称，创作者在各平台发布的所有内容都会被清空。腾讯同时表示，创作者通过“黎明计划”分账获得的收益，都将由平台直接发放，不会经手MCN。

针对版权问题，腾讯表示，创作者参与“黎明计划”时上传的任何内容的知识产权均属创作者或原始著作权人所有，并称不会对创作者在平台发布的内容进行外站原创投诉。

腾讯也称，网传“企鹅号利用视频内容向其他平台投诉原创、甚至打击创作者原有的外平台帐号”的说法不实。

“黎明计划”是腾讯为企鹅号导流而发布的一个计划，腾讯将该计划外包给一家MCN公司，该公司负责吸引中国视频网站哔哩哔哩动画（B站）五万粉丝以上的创作者入驻，搬运该创作者的视频，按照播放量发放补贴。

但计划实施不久后，开始有了对MCN机构操作问题的质疑，包括承诺的入驻金未兑现、MCN恶意举报帐号，或在入驻时被索要创作者在第三方平台帐号和密码等情况。另外也有创作者反映，当企鹅号搬运自己B站视频后，自己B站原创内容被举报抄袭，而被要求下架。