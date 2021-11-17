秦刚出席飞虎队纪念活动：中美应传承经战火淬炼的友谊

中国驻美大使秦刚昨天视频出席在北京举行的中国空军美国志愿军援华航空队（飞虎队）来华抗战80周年纪念活动时表示，“飞虎队”的故事承载着中美人民用生命和鲜血铸就的深厚友谊。他说，中美关系正面临严峻考验。中美应传承两国人民经过战火淬炼的友好情谊，不应走向误解误判甚至冲突对抗，实现不同政治制度、不同文化、不同发展阶段的两个大国相互尊重、和平共处、合作共赢。

根据中国驻美国大使馆网站消息，秦刚在活动上感谢中国人民对外友好协会和美方机构精心组织这一纪念活动，让大家铭记中美两国人民并肩作战，共同抗击法西斯，维护世界和平的这段难忘历史。

秦刚引述去年9月中国国家主席习近平在纪念抗战胜利75周年座谈会上指出，中国人民抗日战争胜利是中国人民同反法西斯同盟国以及各国人民并肩战斗的伟大胜利。中国人民永远不会忘记，世界上爱好和平与正义的国家和人民、国际组织等各种反法西斯力量对中国人民抗日战争给予的宝贵援助和支持。

秦刚说，“飞虎队”正是其中一段中美人民命运与共、并肩抗战的经典篇章。“飞虎队”的故事承载着中美人民用生命和鲜血铸就的深厚友谊。

他还说，80年来，“飞虎队”的佳话在中美两国代代相传，历久弥新。中国在广西桂林修建了“美国飞虎队桂林遗址公园”，在“飞虎队”总部所在地昆明设立了“飞虎队”纪念馆，美国“飞虎队”成员和后代曾多次访华，捐赠“飞虎队”使用过的运输机等珍贵文物，邀请当年救助过美国军人的中国老百姓访问美国，老友重逢，共同缅怀两国人民相互支持、共同战斗的峥嵘岁月。

秦刚最后强调，当前，中美关系正面临严峻考验。中美应传承两国人民经过战火淬炼的友好情谊，不应走向误解误判甚至冲突对抗，实现不同政治制度、不同文化、不同发展阶段的两个大国相互尊重、和平共处、合作共赢，肩负起共同应对抗击疫情、经济复苏、气候变化等全球性挑战的重要责任，为子孙后代建设一个和平、繁荣、稳定的世界。这正是今天纪念和弘扬“飞虎队”精神的价值所在。