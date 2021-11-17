消息：意大利将就中资收购军用无人机企业发正式通知

路透社引述消息人士昨天（16日）称，意大利政府正在调查该国一军家用无人机公司Alpi Aviation受中国投资者收购的交易案。意大利政府将发出正式通知，若得不到令人满意的解释，最终可能推翻该交易。

据路透社引述三位消息人士称，该笔收购案并未在交易前交付官方审查，意大利政府认为，中国投资者收购该国一家军用无人机企业时应向政府申报。

今年8月，意大利对总部位于意大利北部的Alpi Aviation于2018年向中资企业出售75%股份一事展开了调查。意大利政府希望核实该交易是否在意大利黄金权力（golden power）法规的管制下，即该交易是否必须向政府申报。该法规赋予政府特殊权力，可以在国防、能源和电信等具有战略重要性行业，阻止非欧盟国家买主进行收购。

通过多种投资工具参与收购的中资企业是中联投控股和中车资本控股。这两家企业又由无锡蠡园经济开发区管委会和国务院国有资产监督管理委员会控制。

据报道，目前意大利总理德拉吉办公室、Alpi Aviation尚未对此事件置评，但该公司律师曾表示，此次交易遵守所有规则。

三名直接参与此事的消息人士称，意大利政府正准备向所有相关方发出正式通知，要求该公司作出解释。其中一人补充称，意大利当局正对此事给予“最大关注”。

第四位消息人士称，中国投资者为收购Alpi Aviation 75%的股份支付了近600万元(欧元，约922万新元)。

意大利政府可能会采取处罚措施，或者在最严重的情况下宣布交易无效。

另据德国之声报道，自2012年以来，意大利政府已四次使用其黄金权力法规阻止外国收购意大利公司，其中三次是阻止中国的竞标。

意大利政府上个月拒绝了将一家蔬菜种子生产商出售给中国化工旗下的瑞士农药生产商先正达（Syngenta）的交易，今年4月也曾阻止中国的深圳创疆投资控股有限公司购买米兰半导体设备公司LPE的控股权。

《华尔街日报》引述分析人士指出，中国政府正利用此类收购来满足如半导体等特定需求，以减少对外国技术的依赖。但目前仍不知道中国公司收购Alpi Aviation的原因。