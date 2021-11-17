钟南山倡建呼吸疾病全民防治体系

中国工程院院士钟南山倡议，建立呼吸疾病的全国全社会全民的协同防治体系，共同推进呼吸疾病的“早筛早诊早治”。

据中新网报道，今天（11月17日）是第20个“世界慢阻肺日”，主题是“健康呼吸，无与伦比”。钟南山说，中国死亡率排第一的是脑卒中，其次是心脏病，第三位就是慢性阻塞性肺疾病(简称：慢阻肺)。

钟南山说，目前中国有约九千多万慢阻肺患者，其中95%以上都处于疾病早期，早期患者一般无明显症状，“症状将随着时间逐渐严重，比如，日常行动(乘车、上楼梯)觉得喘不上气，再去找医生，已经晚了，肺已经出现不可逆的改变了”。

“现在真正有早期干预的疾病，比如高血压、糖尿病这些，大家都接受。但是，像慢阻肺，患者却没有什么积极性，因为他不觉得有什么问题。”钟南山指出，这需要概念的转变。

研究显示，只要给少量药物进行早期干预，患者的肺功能就能明显改善，且有相当一部分患者可以恢复正常。“我们现在也正准备开展社区大规模的早期干预，发现患者以后，再积极早期干预治疗。”钟南山说。

钟南山说，要推进“以治病为中心”向“以人民健康为中心”的转变，落实预防为主的工作方针，让更多老百姓认识肺癌、慢阻肺、过敏性疾病、睡眠呼吸等疾病，推进“早筛早诊早治”的健康行动。他倡议建立呼吸疾病的全国全社会全民的协同防治体系，共同推进呼吸疾病的“早筛早诊早治”。

